北北基正常上班上課？　還有機會！新北市：晚間10點前宣布

▲根據氣象局預報，18日上午北北基範圍各區域風雨未達放假標準。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

輕度颱風丹娜絲「走向」持續往東修正，中心與暴風圈接觸陸地機率大降，稍早傳出新北市府認定各區雨量、風力均未達停班、停課標準。市府對此澄清，將視氣象局後續發布的颱風動態，最晚於今（17）日晚間10點前宣布明（18）日是否停班、停課。

新北市府今（17）日下午指出，目前北部地區尚未列入陸上警戒範圍，因此北北基三縣市將密切聯繫，並視氣象局後續發布之颱風動態，以確認是否發布明日停班課訊息，最晚於今日晚上10點前發布。

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氣象局指出，未來丹娜絲今晚可能會「合體」東邊雲系，未來路徑可能會再往東做更大修正，除颱風中心登陸機率大降，連暴風圈也可能不會接觸陸地。不過，菲律賓西邊的低壓持續有發展跡象，明天可能增強成熱帶性低氣壓，未來若往西移動北上，將為南部地區帶來可觀降雨。

台灣明日基本上仍在丹娜絲的影響下，各地預報仍是有陣雨天氣，颱風離陸地遠近將影響降雨的程度。後天周五（19日）到周六（20日）的天氣就要看南海這個系統的移動，如果北上帶來較強的西南風，仍要特別注意中南部可能出現較大雨勢的可能性。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。