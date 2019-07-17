輕颱「丹娜絲」來襲　暑期戰鬥營14營隊提前結訓

▲暑期兩棲勇士戰鬥營。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

因應輕颱「丹娜絲」來襲，國防部17日表示，考量參訓學員安全，全民國防教育「暑期戰鬥營」於金門、澎湖之戰鬥營及洄瀾射擊體驗營、兩棲勇士挑戰營等14個營隊將辦理提前結訓。

國防部表示，因應「丹娜絲颱風」可能對臺灣地區造成的影響，國防部災害應變中心於17日中午11時30分與中央災害應變中心同步完成一級開設。

國防部指出，部長嚴德發於上午8時30分召集總長、副總長執行官、空軍副總長、三軍司令、各指揮部、作戰區指揮官及本部聯參主管等召開災防整備會議，嚴德發強調在「防災重於救災，離災優於防災」的原則下，要求各單位主官提醒地方政府，於安全無虞下，提前完成災害潛勢區民眾撤離。

▲國防部災害應變中心與中央災害應變中心同步完成一級開設。（圖／國防部提供）



同時，國防部也要求海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車，先期進駐林口下湖西營區(2輛)、蘇澳中正基地(2輛)、嘉義水上機場(2輛)、臺南官田營區(2輛)及屏東防訓中心(4輛)等5處，合計12輛完成預置，配合各作戰區預置兵力，協助地方災害之即時救援任務。

國防部進一步指出，國軍目前待命兵力3萬1千餘人、各類車輛機具4千5百餘部。針對易發生土石流及淹水等潛勢區域共計99處，由各作戰區派遣預置兵力計1千8百餘人，陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組，也規劃於新北烏來、桃園復興及高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區，預置22組135人，以期於第一時間能迅速投入執行災防救援任務。

此外，考量參訓學員安全，全民國防教育「暑期戰鬥營」於金門、澎湖之戰鬥營及洄瀾射擊體驗營、兩棲勇士挑戰營等14個營隊也已辦理提前結訓。

國防部強調，國軍持續密切掌握「丹娜絲颱風」後續發展及移動路線，在確保官兵安全前提下，靈活調整各作戰區兵力及機具，全力協助地方政府執行災防任務，確保民眾生命財產安全。