防颱儲水備糧囤好囤滿　網購揭颱風天最熱賣商品

▲每當颱風天來襲，泡麵、水就跟著熱銷，成為防颱必備品的採購重點。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

丹娜絲颱風進逼，中央氣象局已發布陸上颱風警報，全台都須防範大雨之外，也提醒民眾要儲水備糧做好抗颱工作。對此，不只量販業者提早準備好相關商品備貨量，網購業者也紛紛啟動線上防颱專區，把各項防災、防水商品集結在一起，同時也揭露了「這些」熱門的防颱必備品。

樂天市場發現，各類泡麵商品在發布颱風預警時，關鍵字搜尋量突增6成，瓶裝水也因這兩年颱風後水庫泥沙致使自來水混濁，採購量大增3倍，相當於平日2倍銷售量；零食、進口零食更飆升2倍，前者以洋芋類，後者以夾心類點心最受歡迎；除了即食品及乾糧外，強照明手電筒、電池、各式儲水容器及行動電源也是消費者在防颱前夕搶購的採買重點。

Yahoo奇摩購物中心指出，防颱必備商品像是水、泡麵、水餃、手電筒等近3天熱搜量明顯攀升，其中即食商品熱搜成長超過1倍。颱風熱銷備品泡麵則以農心辛拉麵、台酒TTL紅標米酒麻油雞麵、統一肉燥麵買氣最夯，水餃也在此波防颱熱銷成長超過8成，以巧之味干貝水餃賣最好。另外，手電筒與電池也有2成熱銷。

在蝦皮購物方面，最熱門搜尋Top3商品分別是大容量礦泉水、泡麵與即時食品，防颱消費趨勢和其他平台相同。愛合購則表示，近日最熱銷的麵類商品為印尼營多撈麵；雨具商品銷售成長最多的則是190元有找的矽膠鞋套、以及400元有找的短靴雨鞋。另外，安裝方便可掛可黏，吃電池的雙排LED開關燈也近期熱搜的緊急照明商品。