南投家扶兒少培力館動土　經費尚有缺口盼社會愛心捐助

▲南投家扶中心兒少培力館動土，希望扶助弱勢民眾培養專長。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投家扶中心「兒少培力館」16日動土，希望建立多元發展平台、培養學生一技之長的夢想基地。南投縣長說林明溱說，培力館籌設多年終於動土，但建設經費尚缺約3,000萬元，呼籲社會各界響應，一起支持家扶、幫助弱勢學子自立，政府也會盡力給予協助。

南投家扶中心長期幫助弱勢兒少家庭生活及學子就學，兒少培力館計畫始於2011年善心人士捐贈土地後，在扶幼委員會協助下，開始投入兒少教育培力暨職涯發展新館興建計畫，當中包括土地協商、館舍設計藍圖定案，並於今年6月完成招標，580坪大的基地將興建地上四層、地下一層建物，加強對學子技能專長的培訓。

動土典禮在家扶中心太鼓隊與漫舞精靈才藝隊表演後正式展開，由主委陳學堂主持，林明溱、立委許淑華、馬文君、南投市長宋懷琳、縣議員陳淑惠以及許多出錢出力的單位都到場，陳議員、宋市長、彰化育達獅子會及歐群科技公司更現場捐款，希望拋磚引玉，讓社會大眾一起支持培力館的興建。

▲南投縣長林明溱（前排左4）盼社會捐助愛心幫助弱勢學子自立。

林明溱指出，兒少培力館主要訓練孩子一技之長，總經費1億3千萬元，目前經費尚有缺口，呼籲善心人士盡一份心力，有錢出錢、有力出力，協助家扶中心以最快的速度興建完成，讓貧困學子有個技能訓練場所，縣府也將盡力給予協助。

許淑華說，她擔任家扶中心委員近20年，一路走來看著家扶對兒少的關懷，希望培力館完成後，讓這些孩子接受不同的教育與學習，造福更多的人。

馬文君說，南投家扶長期以來為弱勢學子付出許多心力，培力館完成後接受扶助的孩子將能學到一技之長，對將來出社會有很大的幫助，也期盼這些孩子未來能將所學回饋社會。

家扶中心主任魏季李表示，培力館具四大功能，包括兒童少年潛能開發、青少年及家庭技能培力、互動式教育與宣導，並作為中部備災中心，培力館由社會各界支持所興建，也是公共財，歡迎所有偏鄉青少年、兒童進館使用，未來也將與縣府合作，加強推動服務平台，感謝社會大眾資金一點一滴的捐輸。