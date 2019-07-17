草屯惠德宮城隍遶境　衛生局配合宣導反毒

▲南投縣長林明溱（左4）17日到草屯惠德宮參與城隍遶境活動。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮惠德宮，17日進行城隍尊神聖誕啟駕遊巡遶境活動，縣長林明溱前往參與並點燃起馬炮，祈求國泰民安；縣府衛生局也在現場進行反毒及防治疫藥物濫用宣導活動，透過遶境車懸掛反戒毒宣導布條，提醒青少年朋友要注意，避免毒品的危害。

▲林明溱點燃起馬炮，祈求國泰民安。

今年的7月17日剛好是農曆6月15日城隍爺聖誕，各廟宇、陣頭及信徒都齊聚惠德宮，場面相當熱鬧。林明溱、立法委員蔡培慧、草屯鎮長簡景賢、縣議員唐曉棻、廖梓佑、簡峻庭、李洲忠、蔡銘軒、惠德宮董事長洪明山及多位地方仕紳一起進行捻香祭拜。

點燃起馬炮後，各陣頭開始展開繞行草屯鎮市區道路，沿路許多信眾都在住家及店門口擺設貢品，祈求閣家平安。

▲城隍尊神聖誕啟駕遊巡遶境活動，大街小巷湧滿人潮相當熱鬧。（圖／民眾提供）

洪明山表示，今天是一年一度的城隍爺聖誕千秋，廟方特別舉辦盛大的慶典及市區遶境活動，吸引許多信眾共襄盛會，還有還自全台18間友宮前來參與遶街，希望祈求諸事平安順利、四時無災，大家賺大錢。他也表示配合縣政府反毒宣導，也在陣頭車編軒掛反毒宣導布條，就是要提醒青年朋友與一般民眾毒品對身體危害嚴重，在看熱鬧之餘也能吸收新觀念。

縣府衛生局近年為加強藥物濫用防制及配合中央新世代反毒策略，特別與各地宮廟節慶活動結合，藉遶境慶典活動，與草屯惠德宮、敦和宮、朝清宮、太清宮合作，在車隊中懸掛「珍愛生命、遠離毒害」、「拒當新興毒品白老鼠」以及「戒毒成功專線0800-770885（請請你救救我）」等布條，隨著遶境陣頭遊行市街，進行反毒宣導，讓更多參與的民眾可以了解認識毒品危害。

