　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

南投61所國中小學統一完成常態編班　各校派員監督

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投縣政府教育處長陸正威（右）開啟電腦系統進行常態編班作業。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府教育處長陸正威（右）開啟電腦系統進行常態編班作業。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府15日在南投市漳興國小辦理「108學年度國民中小學新生常態編班作業」，順利完成全縣37所國小、24所（兩班以上）國中的電腦編班作業，由縣府教育處處長陸正威親自開啟電腦編班作業系統，採電腦亂數等方式進行公開編班，各校也都派員到場參與，了解編班作業流程，全程公正公開。

教育處說明編班方式，國小一年級學生以「電腦亂數」編班；國小三、五年級學生按照學業成績以「電腦S型分組亂數」編班；國中一年級學生按照入學測驗成績以「電腦S型分組亂數」編班，其他年級若因增減班，需要重新編班，則是由學校自行決定，採用公開按學業成績以「電腦S型分組亂數」編班，或由電腦從各班隨機抽出數名學生方式編班。

▲南投縣政府教育處長陸正威（右）開啟電腦系統進行常態編班作業。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣各國中小學校派代表觀看縣府常態編班情形。

完成辦理編班作業後，現場將列印一式兩份，分別由學校和教育處留存公告，各校須於校內公告15日，並於7日內以公開抽籤方式編配導師，再將結果報府核備。

陸正威表示，今年南投縣仍是沿用歷年方式採常態方式進行公開編班，與全國統一，落實常態編班的政策，為孩子建構一個更公平、更多元的學習環境，讓教育機會均等，每個孩子都能夠自然成長茁壯，發揮他們豐富的創造力，適性揚才、多元展能，彰顯有教無類的教育意義，進而促進南投的教育競爭力。

ET快訊
國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲
國民黨對比民調／2020總統「三腳督」　柯文哲5組全贏蔡英文
1周前神預言！黃暐瀚解說「只錄韓國瑜版本」　曝2直接原因：大

關鍵字：南投,常態編班

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

45人受訓創紀錄了！　蘭陽戲劇團新秀15日培訓

「台灣畢卡索」蘇奕榮　南投日月行館舉辦特展

露營聖地南澳農場　8/1起1露營位收500元

南投61所國中小學統一完成常態編班　各校派員監督

嘉藥鐵馬隊跨海追風　內蒙古國際挑戰賽飆出佳績

新北石門山區增設簡易自來水　謝政達：市政沒有分「大細漢」

竹市投入1.5億　啟動全市14處通學步道改善

屏東縣立委參選人葉壽山內埔掃街拜票　中北部議員南下力挺

歷經10多年3任市長豐富專案終開工　盧秀燕：豐原是她的寶貝

平鎮忠貞市場男童被擠丟　媽媽哭慘了...警助母子團圓

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

45人受訓創紀錄了！　蘭陽戲劇團新秀15日培訓

「台灣畢卡索」蘇奕榮　南投日月行館舉辦特展

露營聖地南澳農場　8/1起1露營位收500元

南投61所國中小學統一完成常態編班　各校派員監督

嘉藥鐵馬隊跨海追風　內蒙古國際挑戰賽飆出佳績

新北石門山區增設簡易自來水　謝政達：市政沒有分「大細漢」

竹市投入1.5億　啟動全市14處通學步道改善

屏東縣立委參選人葉壽山內埔掃街拜票　中北部議員南下力挺

歷經10多年3任市長豐富專案終開工　盧秀燕：豐原是她的寶貝

平鎮忠貞市場男童被擠丟　媽媽哭慘了...警助母子團圓

不堪虧損　大同旗下太陽能公司綠能擬解散

重機改裝排氣管吵死人！　石碇居民氣炸　警攔56台車開6罰單

皮膚都不見了…夫凌晨下班騎車摔倒命危　妻痛心求真相

不只看巨型郵輪！基隆打卡點7月夜晚變身「露天音樂舞台」

新Nissna Juke首張預告曝光　「跨界休旅先驅」將於9月3日亮相！

中職／統一與西武雙獅會　贈送王子大飯店住宿券

「團結的開始」郝龍斌：希望韓國瑜儘速請益黨內菁英同志

命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了

范冰冰爆「假分手」陰謀論！　情變後首鬆口：會努力

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

地方熱門新聞

登山會長魂斷南插天山　遺體搬抵..

「我是青埔人」　見證桃園高鐵發..

二手商販轉售劣質芒果市府不寬貸

登南插天山失聯男找到　不幸身亡..

廣德家遭查稅轉快閃店！老闆：韓..

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

高雄中山大學　首辦DNA急智王..

日治時代土地遭強收　日月潭30..

歷經10多年豐富專案開工　盧秀..

韓粉恐嚇「砸妳家」！18歲女學..

奉天宮媽祖環台祈福　貼香條有學..

屏東縣立委參選人葉壽山內埔掃街..

故宮南院夏日親子兒童劇佳評如潮

屏警逮獲1毒通、5張菸害罰單　

更多熱門

相關新聞

一起救石虎！社區巡守棲地每年獎勵6萬

瀕臨絕種野生動物石虎頻傳路殺案件，為希望農民或地主能善盡保育之責，林務局7月1日核定《友善石虎生態服務給付試辦方案》， 在石虎熱點苗栗通霄、南投中寮試辦，只要是友善石虎農地，每公頃可獲2萬元獎勵金， 社區成立巡守隊巡守石虎棲地，每年可獲6萬元。

副所長開車突昏迷2員警趕赴救援

南投碰瓷男自躺引擎蓋製造假車禍

情侶迷路受困山區警靠電線桿尋人

6旬阿伯摔車　遭單車手把穿腹亡

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面