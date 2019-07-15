「台灣畢卡索」蘇奕榮　南投日月行館舉辦特展

▲台灣畢卡索蘇奕榮12日在南投日月行館舉行個展。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

藝術界巨擎—台灣畢卡索蘇奕榮，曾於義大利米蘭「2015世博會國際藝術展」榮獲銀獎，2017年在香港保利的「筆墨風華」中國書畫拍賣會上，其作品《森林之歌》，更以新人之姿在拍賣會中以第二高價82.6萬港元落槌。12日蘇奕榮在南投日月行館舉辦個展，吸引許多國內外收藏家慕名前來，也歡迎民眾入場參觀。

以台灣畢卡索享譽國際的蘇奕榮，十歲師從沈哲哉，承襲沈的設色觀念和紮實的素描基礎，蘇奕榮的油畫強烈展現出對生命力的掙扎與衝擊，對藝術現狀的不滿與吶喊、甚至對人性善惡搖擺的表徵，都可以在他的作品中赤裸裸、毫不掩飾的感受，蘇奕榮說，這是藝術家執著於追尋生命的謳歌與畫家定位的必然。

日本藝評家吉井和已曾對蘇如此評價：「蘇氏獨創的作品風格並非替代畢卡索，而是用獨自的見解，創作出自己的題材，繪畫出偉大的價值觀。」

「羅浮宮」是藝術家實踐夢想的殿堂，然而蘇奕榮多變的心境與畫風，讓他在2016年能在收藏達文西《蒙娜麗莎的微笑》的藝術殿堂舉辦個展，蘇奕榮用實力證明，台灣藝術家是可以站上世界舞台發光發熱的。

台灣的畫家如過江之鯽，蘇奕榮深知畫家需要舞台，所以他不論國內外的個展、參展、或邀展都會參加，這幾年更從美國、日本、義大利、中國等各大城市持續舉辦巡迴創作展，最終引起北京及香港等拍賣市場關注。

▲蘇奕榮曾於各國展開藝術個展。

12日蘇奕榮在南投日月行館舉辦個展，值得一提的是，展覽中，有買家利用Rise art區塊鏈技術完成交易。Rise art區塊鏈技術能將實物資產與區塊鏈上的加密貨幣進行綁定，實現了加密貨幣對應實物資產、一對一的錨定，將資產數位化，並可設計為可驗證的實名與匿名制，對買賣雙方的身分完全保密，是一種適合做為藝術品交易管理方式。展覽日期從7月12日至9月11日，喜愛藝術的民眾歡迎進場欣賞。

▲台灣畢卡索蘇奕榮7月12日至9月11日在南投日月行館舉行個展。

