南投延和國中操場跑道年久失修　林明溱促教育部補助566萬元改善

▲南投縣長林明溱（中）15日到延和國中進行會勘，責成教育處協助學校向教育部爭取經費約566萬元。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣長林明溱15日下午由縣議員蔡孟娥、教育處長陸正威、延和國中校長林紹湖陪同，到延和國中進行會勘，了解學校目前最迫切的操場整建狀況，並責成教育處積極協助學校爭取經費約566萬元，確保學生有良好的學習環境。

延和國中運動場跑道於1994年整建，迄今已使用逾25年，人工草皮跑道面層剝落損壞，跑道周邊地坪鋪設損壞嚴重，師生運動或競賽活動時容易受傷，影響運動及上課安全，經廠商估計，改善經費需566萬元。此外，林紹湖反映籃球場因年久失修，地面同樣破損不堪，估計需200萬元整修。

▲延和國中運動場跑道迄今已使用逾25年，跑道剝落損壞。

林明溱會勘後，運動場部分責成教育處向教育部體育署申請經費修繕，縣府將配合自籌20%經費，籃球場經費則由縣府支出。

林明溱表示，延和國中體育班肩負國內體育發展重任，設有田徑、跆拳道、羽球等項目，在縣內賽、全國賽、國際賽中屢次獲獎，縣府將積極協助爭取經費整修，讓選手及學生有安全的運動環境。

另外，為發展集集觀光，林明溱也前往集集鎮會勘泰順廊橋周邊，他表示，廊橋為非物質文化遺產，有600多年的歷史，一旁就是九二一地震後重建後的武昌宮，也具歷史意義，將請顧問公司規劃，美化周邊景觀，希望美化工程在明年過年前完成，吸引更多觀光客造訪南投。

▲林明溱前往集集鎮會勘泰順廊橋周邊。

工務處長陳錫梧指出，廊橋旁為清水溝溪，縣府已施作兩處護床工保護堤岸，後續將在周邊進行美化工作，包括兩岸光廊設計，陶瓷片美化廊橋等工程。