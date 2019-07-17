南投配天宮城隍遶境夜巡踩街　縣府官員「大頭」上陣宣導道安

▲南投市城隍廟遶境，南投縣府加強交通宣導，副縣長陳正昇（左3）等人戴著超大安全帽，提醒民眾注意交通安全。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

一年一度的南投市配天宮城隍遶境廟會，16日晚上進行踩街活動，行進隊伍所到之處皆湧滿了人潮，相當熱鬧。為提倡交通安全，縣府首度結合廟會遶境，60多位志工組成宣導隊伍，由副縣長陳正昇領軍，跟著廟會上街頭，盼在城隍爺保佑下，確保民眾行車平安，遶境活動將持續3天。

南投市城隍廟遶境活動，16日晚間由立法院前院長王金平、立委許淑華等點燃起馬炮後，遶境隊伍開始出動，夜巡南投市街，南投市人潮擠滿大街小巷，相當熱鬧。

▲立法院前院長王金平、立委許淑華參與配天宮城隍遶境廟會。

頭戴超大安全帽的陳正昇，走在遊行隊伍中，十分顯眼，志工手拿「停、看、聽」，「穿亮衣」、「守路權」的標語，身穿反光背心，頭載LED造型髮圈，成了一支最吸睛的街隊伍，加上沿街發送道安宣導品，使得廟會踩街猶如一場嘉年華會，並傳達大家都平安的訊息。

陳正昇說，為了向民眾宣傳交通安全，縣府配合南投市配天宮城隍廟夜訪遶境，組成宣導團加入踩街隊伍，這支隊伍由警察局2台重機前導，南投市嘉和社區守望相助隊、愛馨關懷協會協助動員志工超過60人響應支援。

陳提到，南投縣已邁入高齡社會，據交通部統計，國內交通事故死亡人數，平均每4人就有1人是65歲以上，老人發生車禍的時間以清晨和傍晚最多，因該時段是散步運動的時間，且這兩個時間天色較昏暗，長輩外出要穿亮色衣物或配戴反光配件增加明顯度，也不要違規穿越馬路，並呼籲民眾要關心長者安全，營造友善的行人環境。