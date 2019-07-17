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靠百種口味爆米花進攻清真市場　台灣農水產盼插旗穆斯林世界

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▲▼百種口味的爆米花進攻清真市場，（圖／商研院提供）

▲台商靠著上百種口味的爆米花進攻清真市場。（圖／商研院提供）

生活中心／綜合報導

要打入清真市場，台灣食品廠商靠著近100種口味的爆米花成功進到印尼、新加坡、杜拜等多國，農委會看準了清真市場商機無限，於是委請商研院舉辦「2019 掌握清真好食機」國際論壇，邀請廠商來分享「清真市場如何得其門而入?」要把台灣農農水產加工品插旗穆斯林世界。

▲▼所長茶葉蛋。（圖／商研院提供）

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▲成功外銷的所長茶葉蛋。（圖／商研院提供）

農委會為台灣清真商機提供全球視野及實戰經驗再添新動能，委託商研院舉辦「2019 掌握清真好食機」國際論壇。論壇上邀來自馬來西亞、韓國及印尼穆斯林市場的國外專家、國內長期研究清真市場學者以及前進清真經驗豐富的企業家等參加。

農委會副主委黃金城在開幕時提到，「東南亞有廣大的清真市場，以前我們並不了解，近幾年多方了解過後，將盡力打進清真市場，並提高農業的品質。」黃金城也說自2016年政府提出新南向政策開始，清真市場隨即為重點開發及前進發展之地區，台灣農水產食品的品質長期受到外銷市場高度評價，在國際市場中擁有巨大優勢，農委會過去兩年積極前往東協市場，2017年帶領15家次農業優質廠商參加外貿協會東協台灣形象展，迄今共簽訂代理商、經銷商或海外拓點8家次，創造商機預估達2千萬元。

農委會自2017年起委託商研院辦理「台灣農水產及加工品廠商與穆斯林市場買主對接」，為台灣農水企業提供解決價值鏈缺口的服務平台、一對一商機媒合及海內外宣傳，進一步遴選出國內27家績優品牌，產品種類多元囊括各式穀物、蔬果、漁水產加工品。

今年在台北、台中、台南及高雄舉辦系列研討會活動，提供海外當地食品市場解析與買主通路情報，協助台灣優質農水企業深耕國際競爭力並掌握可預見的趨勢先機，黃金城說，「清真的標準較其他國際市場高，因此希望能開拓清真市場。」

▲▼農委會國際處長洪忠修(左一)、商研院副院長張皇珍(左二)、外貿協會副秘書長王熙蒙(左三)、農委會副主委黃金城(左五)、商研院董事長許添財(右五)等人都有出席這場活動。。（圖／商研院提供）

▲農委會國際處長洪忠修(左一)、商研院副院長張皇珍(左二)、外貿協會副秘書長王熙蒙(左三)、農委會副主委黃金城(左五)、商研院董事長許添財(右五)等人都有出席這場活動。（圖／商研院提供）

「全球清真食品市場趨勢與展望」的議題上，馬來西亞HairolAriffeinSahari副總經理提供產業發展獨到觀點。他指出，馬來西亞已有發展40年的清真產業生態系，加上政府的支持，對清真業者提供獎勵，馬來西亞已經有超過8500家的清真企業，為馬來西亞帶來龐大的商機與就業機會；「目前供應已經遠遠不及增長的穆斯林人口，我們應把握機會進攻市場並相互合作。」

商研院副院長張皇珍認為台灣的食品很有競爭力，如何讓穆斯林吃到真正好的台灣食物，同時又符合他們的需求十分重要。第二場次主題為「如何實踐清真商機/從企業與產業著手」，由韓國清真認證權威機構—韓國穆斯林聯合會（KMF）Ahmad Cho, Min Haneg主席分享當地發展清真產業的歷程及經驗，並由農委會國際行銷處簡任技正兼科長唐淑華主持演講後的座談，由三位專家和與會嘉賓進行深度交流。

馬來西亞國際伊斯蘭大學食品化學與生物學系Dr. IrwandiJaswir教授和中興大學前教授李皇照，共同解析「如何成功敲開清真食品市場的大門」，李皇照指出整體穆斯林市場的產值大概是三兆左右，像保證食品等非食品產業佔很大比例。

論壇的最後安排台灣拓展清真市場有成的2家優秀廠商，分享「清真市場如何得其門而入?」，廠商包含製造各式穀物加工製造、生產各式沖調營養補充飲品和即食穀物加工製品的鈺統食品，以及研發出將近100種爆米花口味拓展至印尼、新加坡、杜拜、巴勒斯坦、科威特、巴林等多個清真市場的台灣司麥爾食品。

農委會及商研院期盼，藉由國際級清真盛會，能引領台灣優質農水品牌，加速佈局東協及西亞市場，讓更多優質品牌掌握穆斯林清真商機資訊，具備清真認證及行銷資源的能量，征服國際穆斯林版圖！

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關鍵字：農水產,穆斯林,清真市場,農委會,爆米花

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