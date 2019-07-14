農產外銷總值853億元遭酸　陳吉仲： 並非所謂政治訂單

▲農委會表示，水果出口值更超越往年，已有42.3億元成績。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會12日宣布今年1到6月農產外銷銷量共116萬公噸，總值達新台幣853億元，創19年新高，水果出口值更超越往年，已有42.3億元成績。不過，外界部分聲音質疑此事，農委會主委陳吉仲今（14日）在臉書發文問，不知為何有一些政治人物陸續出來酸言酸語？並提出3點說明。

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▲台灣農產品上半年出口853億元創19年新高。（圖／農委會提供）

陳吉仲表示，今年上半年台灣農產出口量值創新高，照理來說應該是件舉國歡慶的事，是全國農民、通路業者、貿易商和所有農業部門共同打拚的成果，但不知為何這2天卻有一些政治人物陸續出來酸言酸語？以下3點簡要說明：

1、今年上半年農產出口值853億元、數量116萬公噸，比去年同期增加6.5%和11.3%，其中出口至大陸只佔2成多，日本、美國等其他國家超過75%，並未依賴單一國家。

2、這853億的出口產值，出口至大陸的成長率是15%，和紐西蘭（15%）、美國（14%）、新加坡（14%）接近，但沙烏地阿拉伯（33%）、菲律賓（21%）、馬來西亞（21%）、澳洲（20%），成長幅度更甚於大陸。

3、上半年水果出口42.3億元，已經比去年全年的40.2億元高，這些都是在國際市場正常貿易下的成績，並非所謂的政治訂單。我們追求並樂見的是台灣和美國、大陸等世界各國對等而穩定的農產貿易發展。

