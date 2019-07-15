秋行軍蟲狂吃64.17公頃玉米田　11種防治藥劑恐產生抗藥性

▲農委會指出，從通報確定秋行軍蟲的案例來看，受害作物都是玉米。（圖／產發局提供）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲肆虐台灣，目前僅剩嘉義市未淪陷，農委會今（15日）召開記者會指出，截至昨天，通報確定案件共206件，成蟲案例有118件。農委會副主委陳駿季表示，大陸已擴及21省，馬來西亞、尼泊爾和濟州島等國也出現案例，蔓延速度很快，最怕11種防治藥劑產生抗藥性，接下來將整合策略，讓農民自主管理。

陳駿季指出，6月8日台灣首次發現首例秋行軍蟲後，馬上成立緊急防疫小組，第一階段採焚化掩埋。 6月18日後確認該蟲繁衍到第二代後， 轉入第二階段，也就是目前採用的民眾通報並強制噴藥。值得注意的是，確定案件206件的秋行軍蟲都只吃玉米，也就是受害作物都是玉米。

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▲農委會副主委陳駿季說，接下來預計進入農民自主管理的的第三階段。（圖／記者許展溢攝）

陳駿季說，以國內玉米種植來看，分2期作，1期作種植面積為5279公頃（5034公頃、硬質245公頃）。食用玉米以雲林最多2127公頃，硬質玉米以花蓮最多147公頃。目前根據通報受害面積約64.17公頃，整體受害率約1.22%。至於嘉義市沒有案例，則是因為該區域玉米田較少。

通報案例從高峰逐漸趨緩，是否和獎勵金沒了有關？陳駿季表示，後面的通報都是由農民自主，因為所有防治藥劑費用全由政府支付，仍有一定誘因，如果從7月來看，目前都呈現滿穩定狀態，代表強制作為，讓這隻蟲變「成蟲」的機會少了，且噴藥過程分布熱點也不會集中。

▲目前使用的11種藥劑，恐產生抗藥性，農委會強烈建議必須輪流用不同機制的藥劑。（圖／記者王兆麟翻攝）

陳駿季強調，累計至今天該蟲發現案例數量有減緩趨勢，只是目前使用的11種藥劑，恐產生抗藥性，強烈建議必須輪流用不同機制的藥劑。陳駿季說，這過程還要努力去找是否有其他藥劑可行，但目前都還在找，若確定就會直接對外公告。另外，無人機噴藥部分，陳駿季認為，實際觀測結果不建議，以防治角度來看，秋行軍蟲是鑽入到莖葉，甚至更下面，若在上面噴，效果不完整。

▲赤眼卵蜂。（圖／農委會提供）

陳駿季表示，接下來預計進入農民自主管理的的第三階段，但前提是必須有完整防治策略。防檢局局長馮海東說，正在針對供農民使用IPM（病蟲害整合管理）策略方法最後確認，同時擴大評估其他作物上，鱗翅目與夜蛾科的防治藥劑，持續開發天敵（如赤眼卵蜂）、非化學資材、化學藥劑的防治應用等研究，以上都是接下來農民自主管理前的積極整備，預計最快一週內就會有結果。