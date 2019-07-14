芒果表皮有黑點不能吃？農委會揭真相：切除就可以

▲農委會表示，芒果表面如果是輕微受損，切除受害部位仍然可以食用。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

近日傳出民眾誤食有黑點酸臭的芒果，2天後送醫一事，農委會今（14日）特別說明，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，但這類病菌並不會感染人體。芒果表面如果是輕微受損，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮，除非是明顯腐敗，就不宜再吃。

每年夏日是芒果的盛產季節，香甜誘人的滋味總是讓人忍不住買回家大快朵頤，但近日卻傳出有名患者將芒果發黑、發霉的部分切除後，剩下的仍繼續食用，沒想到發生劇烈腹痛掛急診情況。高雄區農業改良場芒果專家說明，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，會在果實表面造成黑點。

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▲專家建議，如果未能即時食用芒果，應放置在冰箱冷藏保存。（圖／記者許展溢攝）

農委會表示，這類病菌並不會感染人體，芒果表面如果是輕微受損的時候，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮。但是如果芒果已經明顯腐敗，有變色變味等情形出現時，就應該丟棄不宜再吃下肚。

台灣芒果品種多，至於買回家後究竟該如何保存芒果？台灣大學園藝暨景觀學系採後處理專家、副教授吳俊達建議，一般愛文品種的芒果買回來時已完熟可立即食用，如果是玉文、金煌等品種，買回來後放到軟熟狀態有香氣即可食用，如果未能即時食用時，應放置於冰箱冷藏保存，以維持最佳保鮮狀態，並應儘速食用，以品嘗到芒果的的新鮮美味。

▲芒果長黑點不能吃？農委會說明。（圖／取自農委會臉書）