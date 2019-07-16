肉豬數量較去年同期多　農委會：可充分供應中元節前民生需求

▲農委會強調，肉豬較去年增加，可充分供應中元節前民生及祭祀用的需求。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（16日）公布今年5月底養豬頭數調查資料顯示，60公斤以上肉豬約133.6萬頭，較去年同期129.2萬頭增加4.4萬頭，30-60公斤肉豬約132.7萬頭，較去年同期130.6萬頭增加2.1萬頭，可充分供應中元節前民生及祭祀用的需求。

農委會指出，今年1至6月豬肉進口量已達4.5萬公噸與去年同期進口量相當，顯示總體豬肉存量相當充足，農委會並視市場供需量協調台糖公司適時增供，應可充分供應中元節前民生及祭祀用的需求。且依前開調查7、8月肉豬供應量較去年同期更加充裕。

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▲農委會指出，目前國內毛豬生產供應量穩定，豬價也維持平穩。（圖／記者季相儒攝）

農委會表示，中元節為我國重大傳統節日之一，今年中元節為8月15日，為充分供應中元節前豬肉需求，預計8月份調配毛豬每日平均供應量約2.3萬頭，與近5年的調配量相當，節前1週平均每日毛豬供應頭數達2.5萬頭，應能充足供應市場需求，也已籲請養豬業者依該會調配數量秩序出豬，共同穩定國內豬隻供應及市場需求，促使產銷穩定。

農委會呼籲，目前國內毛豬生產供應量穩定，豬價也維持平穩，希望養豬農民、冷凍加工業者、肉商、肉品市場等相關業者能共同支持提供多元管道的豬肉供消費者選購，以穩定國內總體豬肉供需，確保消費者權益，並兼顧養豬產業的永續經營發展。