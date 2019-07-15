秋行軍蟲天敵找到了！「赤眼卵蜂」能抑制蟲體孵化

▲農委會研究發現赤眼卵蜂能有效防治秋行軍蟲。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會今（15日）召開記者會表示，經1個多月研究，發現赤眼卵蜂能有效防治秋行軍蟲，可以寄生在秋行軍蟲卵塊上，抑制蟲體孵化，但目前還在確認中，預計最快一週內會有結果。

農委會副主委陳駿季表示，目前除積極盤點現階段緊急防治作為及整備整合性防治管理措施外，並掌握秋行軍蟲生物習性，田間觀察除玉米作物外，許多高風險寄主作物（甘藷、牧草、落花生、小麥、高粱及甘蔗）及受管制疫區周邊作物（水稻、甘藷、牧草、落花生及葫蘆科作物）都沒有發現該蟲蹤跡，在大豆與玉米間作田區，也只有玉米植株上發現。

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▲ 秋行軍蟲防治目前以蘇力菌為主。（圖／基隆市政府提供）

陳駿季提到，秋行軍蟲防治目前以蘇力菌為主，但研究發現赤眼卵蜂能有效防治秋行軍蟲，且台糖也有生產赤眼卵蜂，農民都買得到。防檢局局長馮海東說，確實台糖現在有飼養3種赤眼卵蜂，日前實驗顯示能強迫寄生在秋行軍蟲卵塊上，有一定防治效果。

馮海東指出，民國70幾年曾用赤眼卵蜂防治玉米螟，只是玉米螟有很多種防治技巧，和很多種選擇。至於價格？馮海東說，沒有比較貴不貴問題，因為生物防治通常是「供應鏈」問題，赤眼卵蜂是不耐儲存的產品，不像一般化學品可以放在倉庫或冰箱，想要用就拿出來，因此必須先規劃再一步步的生產。

▲赤眼卵蜂優點是活的，會動、會自己去尋找。（圖／農委會提供）

赤眼卵蜂效果是否比蘇力菌好？馮海東強調，目標不太一樣。赤眼卵蜂優點是活的，會動、會自己去尋找，現階段會先試驗在田地要放多少卵片數量，並觀察效果，因為赤眼卵蜂不只會寄生在秋行軍蟲，也會寄生在其他蟲上。噴藥的缺點是，一定要被蟲吃下去才會產生作用，所以各有優缺點。重點是防治前要很清楚知道什麼時機、階段用怎樣的手段，才能產生最好的防治效果，目前相關策略都還在進行最後確認，預計最快這一週或下週就會對外公告方案。

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