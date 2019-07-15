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熱血鐵馬團站路中間拍照　機車長按喇叭提醒竟被罵「王x蛋」！

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▲▼熱血鐵馬團站路中間拍照，單車騎士擋道還罵「王八蛋」！（圖／翻攝自《爆料公社app》）

▲單車騎士站路中間拍照擋道，還囂張罵「王八蛋」！（圖／翻攝自《爆料公社app》）

記者孫于珊／綜合報導

騎單車上山下海、熱血追風，是個健康的休閒活動，但若不遵守交通規則，可說是令人頭痛！一名機車騎士（下稱N男）15日上午7時許遇到一個鐵馬團，遠處看到一名單車男子站在路中間拍照，即按喇叭提醒，但男子卻沒有要靠邊的意思，反而怒嗆N男，還罵王八蛋，令N男氣得將過程PO上《爆料公社app》，網友看了幾乎也認為單車男無理了。

畫面中，N男遠處看到一名男子站在路中央，為了安全通過，他長按了至少4秒的喇叭示警，但單車男竟不為所動，N男只好減速停車。

然而此舉，似乎惹怒了正在拍照的單車男，單車男理直氣壯表示，他站在馬路中間不對又怎樣？還嗆N男，路這麼寬，是故意找麻煩？甚至罵了N男一句「王八蛋！」其他鐵馬友人也上前一同譴責N男說，四輪的都會繞過去等等話語。

但N男認為，站在馬路中央就是不對，因此怒PO文：「拍照站在路中間，理所當然？罵王八蛋，很正常？車子過來都繞過去，應該的嗎？」

網友們對此紛紛回應，「公路就是公路，不要因人車稀少就可以佔路、要人繞路啊！」也有人反諷，「阿伯，手中那瓶看起來很像百威耶！站路中央罵人王八蛋厲害厲害！」還有人感嘆，很多裝備齊全的自行車騎士很愛闖紅燈，「好像上了車，要下卡踏像要他們命一樣」、「最常看到無視紅燈和車輛，什麼都無視，然後直直嚕過去，搞得好像闖紅燈的是我們！」

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關鍵字：鐵馬團,拍照,單車,腳踏車,騎士,擋道,王八蛋,公路,繞路

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