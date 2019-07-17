影／垃圾分類方法用唱的！成都青年創歌曲點擊飆1.5億次

記者馬叔安／綜合報導

大陸各地近來力推垃圾分類措施，成都青年翟傑特別為此創作了一首「《生僻字》垃圾分類版」歌曲，教導民眾處理垃圾，將各類垃圾的屬性、分類等方法，透過音樂與畫面進行說明與描述，點擊量已經達到1.5億次。翟傑說，為避免誤導聽眾，歌詞的內容還有向相關單位進行過查證。

▲成都青年與同學創作垃圾分類歌曲。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》報導，翟傑大學唸的是網路工程，畢業後從事新媒體行業，並不是專業的詞作人，這首歌曲是他和兩個大學同學的作品，他負責填詞演唱以及後期剪輯，兩個同學負責拍攝，拍攝加剪輯一共花了一天時間，第二天就發表到網路平台上。

▲翟傑。（圖／翻攝自《中新社》）

翟傑表示，成都在前幾天發佈了垃圾分類的草案，自己覺得垃圾分類的時代要到了，想用一種大家能夠接受的方式，說明垃圾分類的方法，因此改編了原本介紹冷門漢字的歌曲《生僻字》，完成了這首曲子。

他說，在創作的過程中，還有去成都市城管委等負責單位進行查證相關資料的真偽，以避免誤導聽眾，以後不止是垃圾分類，其他正能量的事情，他都會嘗試去宣傳。

大陸近推廣垃圾分類政策，引發了社會各界的反響，不僅出現了專門的垃圾分類學院，還有小學生發明智能垃圾桶，以及專門進行垃圾分類的職業。

►►靠語音自動分類！7名小學生發明「智能垃圾桶」拿專利

►►全大陸第一家 台州高校成立「垃圾分類教育學院」

►►新法將實行 上海新興職業靠「收垃圾」月入可達45K！