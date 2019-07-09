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影／四川陳柯宇改編《生僻字》　網瘋傳「成都垃圾分類版」！

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▲▼生僻字「垃圾分類」版。（圖／翻攝四川高校新鲜事儿秒拍視頻截圖）

▲生僻字「成都垃圾分類」版。（圖／翻攝四川高校新鲜事儿秒拍視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

繼被稱為「史上最嚴」的垃圾分類措施逼瘋上海人後，緊接著四川成都也要開始實施了。成都「垃圾分類」草案4日開始徵求意見，但與上海不同的是，內容並沒有乾溼垃圾的分類，擬按照可回收物、有害垃圾、餐廚垃圾、其他垃圾進行區分。此外，網路上還瘋傳一首由《生僻字》作者陳柯宇寫的「成都垃圾分類版」歌曲。

據了解，《成都市生活垃圾管理條例（草案）》（簡稱《草案》）提出，生活垃圾擬分為可回收物、有害垃圾、餐廚垃圾、其他垃圾等四大類。另外，若違反相關規定者，由城市管理部門責令改正；拒不改正的，對個人處50元至200元人民幣（約新台幣226元至906元）的罰款，而企業或團體則開罰5000元至50000元人民幣（約新台幣22650元至226500元）。

▲▼生僻字「垃圾分類」版。（圖／翻攝四川高校新鲜事儿秒拍視頻截圖）

此外，由陳柯宇作詞作曲並演唱的《生僻字》現在又改編成一首「成都垃圾分類版」，歌詞內容都是關於垃圾分類，還列舉不少常見垃圾的具體分類，讓不少網友瘋傳，更藉著歌曲學習分類。

另一方面，被逼瘋的上海人在實施一週的「垃圾分類」措施後，也改變不少外賣愛好者。「餓了麼」訂餐平台的數據顯示，7月1日至4日「無需餐具」訂單量環比6月同期，增長了149%；「美團外賣」自7月起在上海地區「餐具數量成為必選項」，有很多人都選擇「無需餐具」。會在上海造成如此大的改變，無非是因為複雜的垃圾分類外，原來吃完外賣直接一包扔掉也已走進歷史。

▲▼成都商場外垃圾分類箱。（圖／CFP）

▲成都商場外垃圾分類箱。（圖／CFP）

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關鍵字：四川成都,生僻字,陳柯宇,成都垃圾分類版,上海,垃圾分類

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