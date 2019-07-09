靠語音自動分類！7名小學生發明「智能垃圾桶」拿專利

▲深圳7名小朋友發明了「智能垃圾桶」。（圖／翻攝自「浙江之聲」微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

深圳南方科技大學實驗小學的7名3年級的小朋友，發明了只要說出垃圾名稱，就能自動進行分類的「智能垃圾桶」，並取得了專利，從構思到完成，用了1個月的時間。幾個小朋友在期間完成了繪制草圖、搭建垃圾桶、建立數據庫、設計APP等工作。未來還希望對垃圾桶進行更簡單、更低成本的改造。

▲「智能垃圾桶」從創意到完成歷時1個月。（圖／翻攝自「浙江之聲」微信公眾號）

「浙江之聲」微信公眾號報導，團隊成員之一的任泊丞看到社區的垃圾桶中，各種垃圾堆放在一起，發出異味，和幾個朋友們商量之後，覺得可以製作一種垃圾桶：人們把整包垃圾扔到一個垃圾桶中，垃圾桶自動識別垃圾，並將它們運送到不同的隔間。

▲深圳7名小朋友發明了「智能垃圾桶」。（圖／翻攝自「浙江之聲」微信公眾號）

它們決定製作4個垃圾桶，讓平板電腦決定垃圾扔到哪一種，置於辨識方法，他們考慮過用垃圾的形狀或顏色，最後決定使用語音識別，而且建立了垃圾的名稱庫，用3D列印技術將構想進行建模，最後在老師的幫助下，終於把「智能垃圾桶」做了出來。

▲深圳7名小朋友發明了「智能垃圾桶」。（圖／翻攝自「浙江之聲」微信公眾號）

每個垃圾桶上都有一個晶元作為訊號接收裝置，點擊平板電腦上的APP，它會進行語音提示：「請告訴我，垃圾是什麼？我幫您分類。」然後輸入語音，系統識別垃圾類型，平板電腦通過藍牙向垃圾桶發出指令，對應的垃圾桶就會打開，如今已有許多人來向他們購買這項產品，還有垃圾桶生產廠家找他們談專利購買。

大陸近來各地力推垃圾分類，也因此出現了專門協助民眾進行分類的職業，也有學校成立的相關的學院。

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