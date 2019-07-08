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華聞快遞／第六屆台灣青年志工公益交流夏令營在濟南開營

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▲▼濟南市。（圖／CFP）

▲濟南市。（圖／CFP）

《山東》第六屆台灣青年志工公益交流夏令營在濟南開營

第六屆台灣青年志工公益交流夏令營開營式8日在濟南市秀山小學舉行，來自台灣輔英科技大學、正修科技大學、朝陽科技大學三校的35名青年志工將通過體驗式交流，感受「兩岸一家親」。此次夏令營為期4天，35名台灣青年志工將與濟南市秀山小學的近百名小學生通過特色主題課、趣味遊戲課、體育活動等多種形式開展體驗式交流。（新華社）

《北京》2019國際人才社區建設研討會在京舉行

「順達五洲義聚賢才—2019國際人才社區建設及海外高層次人才高精尖產業研討會」日前在順義舉辦。本次活動組織了國際、國內高新技術企業、新一代信息技術、新能源汽車、智能網聯、智能製造、航空航天等領域的院士、國家「千人計劃」專家、外國專家和海外高層次人才攜帶一批高科技項目、新興產業項目與順義企業展開人才與項目的需求對接。（中新社）

《廣東》廣州荔灣又擺「紅雲宴」　起源於五代十國時期

第九屆「荔枝灣·新西關」民俗文化節「六月六·紅雲秀」系列活動8日在廣州市荔灣區舉行。據了解，本次「紅雲宴」共有泮塘綠叢荔荷雞、魚潛荔水芳四溢，以及禾桿藏珠荔香透等11道菜餚，都是由荔枝與多種嶺南特色食材搭配烹製而成，富有嶺南意蘊和西關風味。（中新社）

《香港》香港今年上半年新成立本地公司6.4萬間

據《香港商報》報導，香港公司註冊處發表最新統計數字顯示，截至2019年6月底，根據《公司條例》註冊的當地公司總數達138.19萬間。而在2019年上半年註冊的新當地公司總數為6.405萬間。（中新社）

▲▼ 香港,香港街頭,香港馬路,香港人,香港路人。（圖／視覺中國）

▲香港。（圖／視覺中國）

《新疆》新疆特克斯開啟天山文化體育旅遊季

擁有世界自然遺產地喀拉峻草原的新疆特克斯縣8日開啟了「2019年的天山文化體育旅遊季」。據了解，今年該縣天山文化體育旅遊季為期4個月，接下來將舉辦「喀拉峻草原萬馬奔騰」攝影、第七屆國學·易經國際交流大會、少數民族傳統婚禮展示體驗、少數民族傳統體育運動會、新疆摩托車場地賽等活動。（中新社）

《山東》外電入魯最大輸送電力首次突破2000萬千瓦

山東電網外電入魯8日最大輸送電力首次突破2000萬千瓦大關，瞬時最高電力達2039萬千瓦，同比增長18.29%。據統計，2018年山東電網全年接納外電719.56億千瓦時，約佔全網總用電量的15%，今年這一比例將會進一步擴大。據預測，今年度夏期間山東電網最大用電負荷9000萬千瓦，存在300萬千瓦至500萬千瓦電力供應缺口。（新華社）

《廣東》深圳自貿區推39條新舉措：個人可開展境外證券投資

深圳市人民政府8日印發《支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施工作方案》，共有39條舉措。這些改革創新措施，囊括從投資環境、營商環境到實體經濟和人才資源等多方面。（第一財經）

《山西》陽泉啟動垃圾分類試點工作　智能回收可獲積分購物

山西省陽泉市垃圾分類試點工作8日正式啟動，當地市政府及三處居民小區成為首批試點，在試點地區，垃圾分類科普人員現場宣傳，智能垃圾回收機備受居民關注。據了解，該公司陽泉市負責人趙超表示，「智能垃圾回收機具備人臉識別功能，註冊後的居民通過人臉識別或者微信掃碼的方式開門後，可按紙類、金屬類、塑料類、紡織物類等，對可回收垃圾進行分類投放，進過智能回收機自動稱重系統，實時給居民積分。」（中新社）

▼智能垃圾回收機具備人臉識別功能。（圖／翻攝中新社）

▲▼智能垃圾回收機具備人臉識別功能。（圖／翻攝中新社）

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