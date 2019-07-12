史上最嚴格垃圾分類！他點珍奶「只要10顆珍珠」...喝不完超崩潰

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

被稱為「史上最嚴格」的垃圾分類已在上海實施一周。由於分類項目又細又複雜，居民的點外賣的習慣隨之改變，譬如在外賣平台上，選擇「無需餐具」的用戶暴漲188%，還有人向店家要求，「珍珠奶茶只要5到10顆珍珠就好，不然不好扔垃圾」、「串燒不要竹籤」等。

《上海市生活垃圾管理條例》7月1日正式實施，垃圾要求分有4大類別，包括可回收物、有害垃圾、濕垃圾及乾垃圾；個人亂放垃圾最高可處200元人民幣（約新台幣906元）；單位違規分類投放，最高則可處5萬元人民幣（約新台幣22.6萬元）罰款。條例一出讓居民傷透腦筋，搞不清楚怎麼分類。

▲乾垃圾濕垃圾讓人傻傻分不清楚。（圖／記者陳政錄攝）

據《南陽政法》報導，美團外賣本月起在上海地區餐具數量成為必選項，選「無需餐具」的訂單量比之前大幅增長，而在餓了麼外賣平台上，選擇「無需餐具」的用戶數比6月第一周增長了188%，無需餐具訂單量同比增長了204%。

除了餐具外，還有各種為了適應垃圾分類而寫的備註。餓了麼數據顯示，過去一周一共有4100多個外賣訂單備註了「垃圾分類」的相關內容，其中 「少點湯」備註最多，數量高達1078條。

除了少點湯，還有的顧客要求「少點飯」。港式煲仔飯就收到這樣的訂單，「麻煩蓋澆飯裡飯給少一點，比正常少三分之一左右，不然吃不掉剩的垃圾不好處理。」沙縣小吃（豐寶路店）也透露，有顧客在備註時狂打感嘆號，「米飯少點！！！米飯少點！！！米飯少點！！！垃圾不好扔。」

▲大陸綜合茶飲2017年的銷售額約為472億元人民幣。（圖／記者許力方攝）

手搖飲料店也收到類似備註。餓了麼指出，有人在1點點下單時要求，「為響應垃圾分類號召，珍珠只要十粒，仙草少許，不加糖，務必做到，謝謝」、「咖啡凍波霸仙草一定少放點（正常量的的各三分之一），萬分謝謝！不然不好扔垃圾，吃多了胃疼！/ 無需餐具」等。

至於喝不完的珍奶要如何分類，有網友在微博稱，先把剩下的奶茶倒掉，然後吃不完的珍珠是「濕垃圾」、杯蓋是「可回收垃圾」、杯子是「乾垃圾」。這讓不少人大呼「這分類太複雜了！」

▲串燒是不少人宵夜的熱門選擇。（圖／記者黃士原攝）

此外，不少顧客在點燒烤時，紛紛要求「不要竹籤」。彭浦第一炸的訂單中，有顧客表示，「最好不要竹籤了分類垃圾不好分，謝謝啦」；小馬燒烤的一名顧客備註道，「金針菇韭菜羊肉串都放茄子裡，可以不要簽子，少製造垃圾」；塔哈爾店收到「烤串最好能把簽子拿掉，扔垃圾不方便，謝謝！/ 無需餐具」。

還有網友在微博po文稱，垃圾分類後的上海人，羊肉串不要串，珍珠奶茶不要珍珠，麻辣燙不要湯，川菜不要辣椒，不管蛤蜊蟶子只要貝殼類都不要殼。