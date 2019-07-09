全大陸第一家　台州高校成立「垃圾分類教育學院」

▲台州市垃圾分類公眾教育學院成立。（圖／翻攝自「台州發佈」微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

當地市分類辦與台州廣播電視大學，日前聯手成立了「垃圾分類公眾教育學院」，這是大陸國內首創的集培訓、宣傳、策劃、研究於一體，線上線下融合的垃圾分類綜合性教育平台，並將公益培訓、課題研究、活動策劃設為學院的「三大使命」。

根據台州廣播電視大學網站，該學院又名「拉風學院」，旨在進一步推廣普及台州垃圾分類工作，首任院長由台州市綜合行政執法局局長朱立國兼任。

▲浙江台州垃圾分類公眾教育學院成立。（圖／翻攝自台州廣播電視大學網站）

「台州發佈」微信公眾號報導，該學院未來將針對社會承接垃圾分類業務培訓，同時開發培訓網路直播課程，並接受單位、機構的團體預約培訓，也會針對當前熱門問題，設立城市垃圾處置和資源化利用多個專項課題，牽頭召集「政校企」多方力量進行研討。

大陸近來大力推行垃圾分類措施，除了上述台州，被稱為「史上最嚴」垃圾分類措施的《上海市生活垃圾管理條例》實施後，在7月1日至7日的垃圾分類過程中，上海城管執法部門共檢查10100次，開出199張「違規」罰單，責令當場或限期整改3521起，發現存在問題最多的為百貨公司和企業。大陸也出現了專門的「代收垃圾網約工」，月收入可達人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）。

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