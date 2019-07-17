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「韓國瑜選總統拿3億發大財」　徐永明提修法禁帶職參選

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▲▼徐永明召開「帶職參選政治陋習，藍綠騎驢找馬辜負人民」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲徐永明召開「帶職參選政治陋習，藍綠騎驢找馬辜負人民」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨投入2020大選，文化大學新聞系主任胡幼偉估算全台可能有906萬3000人挺韓選總統，讓時代力量立委徐永明質疑，「這900萬票若真的到手，一年時間，市長、總統選票補助款等至少3億入口袋」。對此，徐永明17日上午召開記者會，提修《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》，明定地方首長、各級民意代表等民選公職人員除競選連任外，自登記為其他公職候選人起，視同辭去原職位，該候選人也必須於30天內繳回原職位已領取之選舉補助款。

徐永明指出，根據遠見民調顯示，超過半數台北市與高雄市民反對市長柯文哲、韓國瑜半路參選總統，六月也有民調指出有將近57%的民眾不支持韓國瑜帶職參選，且有將近6成市民認為韓國瑜若參選總統必須辭掉市長。

徐永明也指出，自2009年至2018年，共有45位民選公職人員帶職參選地方縣市長，其中國民黨占20位、民進黨18位，無黨籍則有7位，雖然有幾位在選前因選情緊繃宣布辭職，但在登記前就請辭的人數卻為0。他再指出，根據中選會統計，近3屆民選公職參選地方首長，其原職位選舉補助超過9400萬元，其中光是2016年帶職參選總統的前新北市長朱立倫就領了超過2800萬的補助款，而去年剛選上高雄市長的韓國瑜則拿了2677萬補助款，現在上任不到一年又要選總統，「會讓民眾覺得選舉的確可以發大財」。

對此，徐永明提出《公職人員選舉罷免法》第27-1、43條及《總統副總統選舉罷免法》第27-1、41條修法草案，增訂地方首長、各級民意代表等民選公職人員除競選連任外，自登記為其他公職候選人起，視同辭去原職位，此外，該候選人也必須於30天內繳回原職位已領取之選舉補助款，屆期不繳回者則依法移送強制執行。

時代力量鳳山立委參選人陳惠敏也強調「修法一定來得及」，呼籲國會不要分黨派，以建立制度為優先、作為立法上的考慮，不要再因人設事。她表示，時代力量希望的是建立一個制度，如此往後想要帶職參選的人就會做更充分的考慮與評估，這也是身為一位政治工作者必須自我評估的一部分。

時代力量高雄市議員林于凱則說，韓國瑜聲稱感謝高雄市民包容他一邊選市長、一邊選總統，但「高雄市民並沒有要包容你做這件事」，有60% 的市民希望他能夠辭去市長再選總統，還痛批韓國瑜說要「平日拚市政、假日拚選舉」，結果在第一天就跳票，原訂禮拜一要到茂林參加黑米祭，卻放了最死忠支持他的原住民族群鴿子，跑到台北參加國民黨總統初選民調公布記者會。

徐永明補充，依照現行法令的規範，對政治人物幾乎是「全面贏」，只要是經由大黨提名而且有基本盤，無論是否能選上選舉補助款都能入袋，是門「穩賺不賠」的生意。因此，修法是希望建立一個政治價值，敦促台灣民主政治要朝向責任政治的方向走，因為選舉並不是讓政治人物發大財，而是人民在大失血。徐永明強調，韓國瑜只是一個極端的案例，過去不分政黨都有如此的惡習，時代力量絕對不會提名帶職參選的候選人，「這是責任政治最起碼的要求」。

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關鍵字：徐永明,林于凱,陳惠敏,時代力量,韓國瑜,帶職參選,2020總統大選

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