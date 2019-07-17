影／商圈總會長市府內大喊「高票當選」　韓國瑜略顯尷尬：不予評論

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

全國商圈購物節記者會17日於高雄市政府四維行政中心中庭舉行，現場號召來自雲林、彰化、台南、嘉義等知名商圈代表響應，但單純的活動，台上致詞卻是很政治化，與會的中華民國全國商圈總會總會長胡神賀，籲全國商圈一起來高雄發大財，並大聲祝賀韓國瑜高票當選，讓韓國瑜趕緊撇清，強調這些政治性的說法，就不予評論。



▲全國商圈購物節記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲全國商圈總會總會長胡神賀（右）。（圖／記者洪正達攝）

由市府經發局與經濟部中小企業處合辦的「2019全國商圈購物節」將於7月19日至21日在中正路與五福路間的愛河畔徒步區舉辦，中華民國全國商圈總會胡神賀總會長上台致詞時，提到這次將有130個商圈參與，一起來高雄發大財，並說「這也是韓國瑜獲國民黨提名參選總統後第一場大活動，要力挺認真做事的人，我的名字叫神賀，神來祝賀韓國瑜高票當選」，這番言論也讓現場幾度冷場。

對於市政活動上卻出現政治性的發言內容，韓國瑜略為尷尬表示，「這是24年來全國商圈第一次在高雄舉辦，我們當希望他辦得成功，至於商圈會長講到其他政治性的一些說法，我想我就不予評論。」

▲韓國瑜對於政治性說法，不予評論。（圖／記者洪正達攝）