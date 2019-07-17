17縣市暴風圈侵襲率破70%　吳德榮：周四起防致災降雨！先東部後西南部

▲丹娜絲颱風恐直撲台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預計最快在今天（17日）近中午發布輕度颱風丹娜絲陸上警報，氣象局最新預估未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，有17縣市超過7成。對此，氣象專家吳德榮提醒，周四（18日）至周六（20日）各地皆有陣雨或雷雨，丹娜絲及其外圍環流有為局部地區帶來「致災性降雨」的潛勢，且先東半部、後西南部。

請繼續往下閱讀...

▲▼根據氣象局定量降水預報，今各地開始有雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今颱風接近，東半部下半天開始受到外圍環流影響，降雨愈來愈明顯，東南部、東部有局部大雨發生機率；至於東北部、南部和北部山區下半天開始也會出現驟雨、短暫陣雨。

官欣平說，至於西半部地區今受颱風外圍沉降影響，天氣為多雲到晴、午後偶有短暫雷陣雨。他提醒，台中到彰化、高雄近山區可能有焚風發生。

官欣平表示，颱風正從呂宋島逐漸北轉，預估從東海岸過來，不排除有通過台灣可能，但不管是擦邊或是登陸，周四、周五全台都會降雨；屆時東南部、東部及中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東南部、東部及南部地區易有豪雨等級以上發生。

▼颱風今晨5時中心位置在恆春的南南東方約530公里海面上。（圖／氣象局）

▼官欣平提醒，周四是颱風影響台灣最明顯的時間。（圖／氣象局）

氣象局已於16日深夜11時半發布海上颱風警報，官欣平指出，如果颱風路徑變化不大，可能在今近中午發布陸上警報。根據氣象局最新路徑潛勢預測圖，估颱風從花蓮登陸、新北出海；且根據各國最新預測，颱風都會在東半部登陸。對此，他說，颱風受呂宋島地形影響，颱風中心有「跳躍」情形，導致預報不確定性增加，登陸變動性很大，每一報都還再調整，「但不管路徑怎麼走，直接影響台灣。」

官欣平表示，颱風主要影響時間落在周四，周五開始往北遠離，但周六（20日）到下周二（23日）受低壓帶影響，東南部及南部地區有短暫陣雨；周六南部地區並有局部大雨發生的機率，東北部、東部及中部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局最新預估未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，有17縣市超過7成，其中以屏東91%最高，其他依序是高雄、台東89%、南投、雲林、嘉義88%、台中、彰化、台南87%、苗栗85%、新竹83%、桃園78%、花蓮77%、台北74%、澎湖73%、馬祖72%、基隆70%。

▼氣象局最新預估未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今丹娜絲外圍環流逐漸接近，恆春半島、東半部先轉有雨，北部、南部亦將轉有局部短暫陣雨的天氣。



吳德榮說，周四至周六各地皆有陣雨或雷雨，丹娜絲及其外圍環流有為局部地區帶來「致災性降雨」的潛勢，先東半部、後西南部；周日（21日）至下周二，丹娜絲及其外圍環流遠離，天氣仍不穩定，尤其在午後對流增強、機率提高，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮指出，最新潛勢預測圖顯示，丹娜絲在巴士海峽一帶向北北西，有登陸的機率也有不登陸的機率，但距離台灣也不遠；颱風雖不致發展得很強，但在其通過的地區附近，近中心的強風還是得注意。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬今晚8時地面圖更顯示，在季風低壓環流內有「另一中心」在呂宋島西方形成，並預測向北進入台灣海峽影響台灣，美國（GFS）模式亦有類似但不完全相同的模擬。他說，這透露出季風低壓環境內是很複雜的，預報需隨時調整，各界亦要小心因應，隨時注意最新的變化。