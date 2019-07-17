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丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐

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▲▼丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐。（圖／翻攝NOAA）

▲丹娜絲維持輕度颱風強度撲向台灣，為典型的季風低壓，環流廣大但強度弱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局針對今年第5號輕度颱風「丹娜絲」（Danas）發布海上颱風警報，丹娜絲於17日凌晨開始以接近90度的角度北轉，加速朝台灣南部海面移動，威脅巴士海峽，全台雨勢越晚越明顯，預估颱風可能於18日從宜花附近登陸，未來120小時內，新竹以南11縣市暴風圈侵襲機率都突破80%。天氣風險公司分析，18至19日（周四至五）颱風可能通過台灣陸地，降雨熱區模擬落在東部、南部。

氣象局觀測，丹娜絲颱風17日凌晨2時中心位置在恆春南南東方約570公里海面上，些微加速以時速13公里速度，向北北西朝台灣南部海面移動，暴風圈已經對巴士海峽構成威脅，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑150公里。

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▲▼丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐。（圖／翻攝NOAA）

▲▼丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

▲▼丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

▲丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%。（圖／中央氣象局）

受颱風外圍環流影響，氣象局預報，東南部、東部地區17日開始有陣雨或雷雨並有局部大雨發生機率，東北部、南部地區及北部山區也有短暫陣雨，其他地區多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中部以北及高雄近山區平地受偏東風過山沉降影響，可能有36度以上高溫，尤其新竹以南至彰化、南投上看37度以上。

氣象局預報，未來120小時內，丹娜絲7級暴風圈侵襲機率圖中，台灣幾乎整個西半部都納入紅色警戒範圍中，尤其恆春地區高達95%、屏東91%、高雄台東89%、台南87%、雲林嘉義88%、台中彰化87%、苗栗85%、新竹也有高達83%。

氣象局提醒，基隆北海岸、東半部、恆春半島及南部沿海地區將有長浪發生，各地沿海空曠地區也易有9至11級強陣風，尤其17日至19日適逢大潮，中南部及東南部沿海低窪地區慎防淹水。

天氣風險公司模擬丹娜絲颱風影響期間「雨區模擬」，指出17日開始受外圍環流影響，東部有雨，到了18日海上陸上警報陸續發布，東部雨勢加強、中南部入夜後也會轉雨，18至19日颱風將通過台灣陸地，隨後風向轉為西南風，中南部山區出現明顯雨勢，20日（周六）西南風仍強，中南部持續有雨。降雨熱區主要落在東部和南部。

天氣風險公司分析，丹娜絲颱風屬於「虛胖颱」，為典型的季風低壓，環流廣大但強度弱，預估影響台灣前仍只有輕度颱風強度，但在西南季風加持下，水氣充沛，「雨的影響」遠大於風。雖然丹娜絲路徑可能還會改變，北上直接影響台灣的趨勢還是很高，風雨和是否登陸差別不大。

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