輕颱丹娜絲「南→北」逼台！民眾若白目觀浪...海巡：請自備塔位

▲丹娜絲16日深夜發布海上警報。（圖／中央氣象局）

記者許凱彰／台北報導

今年第5號颱風丹娜絲逼台，中央氣象局16日深夜11點30分發布了海上颱風警報。粉絲專頁「海洋委員會」小編在臉書上PO文，當颱風海警發布後，請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事，包括海邊觀浪、泛舟或衝浪...等，若一定要去，請自備塔位，簽好與妻訣別書，「我可能不會救你，今晚隆重上映」。

據了解，中央氣象局16日深夜11點30分針對丹娜絲颱風發布海上颱風警報，目前在恆春南南東方，並持續往西北方向移動。根據最新預報顯示，丹娜絲路徑有向東偏，未來可能會在宜花登陸，預計發布陸警的時間也延到17日（周三）中午後。

請繼續往下閱讀...

▲「穿台颱風」丹娜絲18日可能會登陸。（圖／翻攝NAVY、NOAA）

海洋委員會小編就在臉書上PO圖文提醒，「丹娜絲颱風海上颱風警報發布後，請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事，例如海邊觀浪、泛舟或衝浪...等，如果一定要去，那麼，請自備塔位，簽好與妻訣別書，海巡弟兄有義務勸離你，也有權開你單，但只要海象不好我們也不一定會救你！不聽？「我可能不會救你，今晚隆重上映」。

圖文貼出短短5小時就有破2.4萬人按讚，也吸引了進7千分享，還有不少網友紛紛提到，「小編撿到槍了」、「I may not save you, beach才是亮點 」、「這防颱宣導擋次太高了」、「颱風天千萬別到海邊從事危險活動，因爲...會七天後才能回家」、「小編這個幽默感很可以」、「那些還去海邊的還真的不要命」。

▲海巡署防颱宣導。（圖／翻攝自海洋委員會粉專）

預報員伍婉華指出，隨著丹娜絲颱風接近，各地風力將增大，17日花東地區有局部性大雨，隨著高壓東退減弱，將影響颱風北轉角度，環流逐漸靠近，台灣沿海風浪逐漸增大，有9至11強陣風，海警區域也會逐漸擴大，東半部地區、北部山區斷續有陣雨或雷雨，花東可能有局部大雨，雨勢越晚越明顯。

丹娜絲颱風逐漸北上，氣象局預估，18、19日最接近，尤其18日，未來颱風在大低壓帶中，並逐漸接近台灣，各地都有降雨現象，花東、中部以南雨勢明顯。伍婉華表示，高壓東退快，颱風北上機會會更大，預計最快17日中午前後有機會發布陸上颱風警報。