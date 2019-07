輕颱丹娜絲「南→北」逼台！民眾若白目觀浪...海巡：請自備塔位

▲丹娜絲16日深夜發布海上警報。(圖/中央氣象局)

記者許凱彰/台北報導

今年第5號颱風丹娜絲逼台,中央氣象局16日深夜11點30分發布了海上颱風警報。粉絲專頁「海洋委員會」小編在臉書上PO文,當颱風海警發布後,請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事,包括海邊觀浪、泛舟或衝浪...等,若一定要去,請自備塔位,簽好與妻訣別書,「我可能不會救你,今晚隆重上映」。

據了解,中央氣象局16日深夜11點30分針對丹娜絲颱風發布海上颱風警報,目前在恆春南南東方,並持續往西北方向移動。根據最新預報顯示,丹娜絲路徑有向東偏,未來可能會在宜花登陸,預計發布陸警的時間也延到17日(周三)中午後。

▲「穿台颱風」丹娜絲18日可能會登陸。(圖/翻攝NAVY、NOAA)

海洋委員會小編就在臉書上PO圖文提醒,「丹娜絲颱風海上颱風警報發布後,請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事,例如海邊觀浪、泛舟或衝浪...等,如果一定要去,那麼,請自備塔位,簽好與妻訣別書,海巡弟兄有義務勸離你,也有權開你單,但只要海象不好我們也不一定會救你!不聽?「我可能不會救你,今晚隆重上映」。

圖文貼出短短5小時就有破2.4萬人按讚,也吸引了進7千分享,還有不少網友紛紛提到,「小編撿到槍了」、「I may not save you, beach才是亮點 」、「這防颱宣導擋次太高了」、「颱風天千萬別到海邊從事危險活動,因爲...會七天後才能回家」、「小編這個幽默感很可以」、「那些還去海邊的還真的不要命」。

▲海巡署防颱宣導。(圖/翻攝自海洋委員會粉專)

預報員伍婉華指出,隨著丹娜絲颱風接近,各地風力將增大,17日花東地區有局部性大雨,隨著高壓東退減弱,將影響颱風北轉角度,環流逐漸靠近,台灣沿海風浪逐漸增大,有9至11強陣風,海警區域也會逐漸擴大,東半部地區、北部山區斷續有陣雨或雷雨,花東可能有局部大雨,雨勢越晚越明顯。

丹娜絲颱風逐漸北上,氣象局預估,18、19日最接近,尤其18日,未來颱風在大低壓帶中,並逐漸接近台灣,各地都有降雨現象,花東、中部以南雨勢明顯。伍婉華表示,高壓東退快,颱風北上機會會更大,預計最快17日中午前後有機會發布陸上颱風警報。