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丹娜絲陸警最快近午發「11縣市暴風圈侵襲率破80%」　周四五全台風雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲官欣平提醒，周四是颱風影響台灣最明顯的時間。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，預計最快在今天（17日）近中午發布輕度颱風丹娜絲陸上警報，今東半部下半天開始降雨將愈來愈明顯；周四（18日）、周五（19日）受颱風及外圍環流影響，全台都會下雨，且東南部、東部及南部地區易有豪雨等級以上雨勢。根據氣象局最新路徑潛勢預測圖，估颱風將從花蓮登陸、新北出海；對此，他表示，目前登陸地點變動性還很大，「但不管路徑怎麼走，颱風直接影響台灣。」

氣象局觀測，颱風今晨5時中心位置在恆春的南南東方約530公里海面上，以每小時14公里速度向北北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

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▼颱風今晨5時中心位置在恆春的南南東方約530公里海面上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，颱風目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今颱風接近，東半部下半天開始受到外圍環流影響，降雨愈來愈明顯，東南部、東部局部地區有大雨發生機率；至於東北部、南部和北部山區下半天開始也會出現驟雨、短暫陣雨。

官欣平說，至於西半部地區今受颱風外圍沉降影響，天氣為多雲到晴、午後偶有短暫雷陣雨。他提醒，台中到彰化、高雄近山區可能有焚風發生。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼颱風逐漸北轉朝台灣而來。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今各地開始有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，颱風正從呂宋島逐漸北轉，預估從東海岸過來，不排除有通過台灣可能，但不管是擦邊或是登陸，周四、周五全台都會降雨；屆時東南部、東部及中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東南部、東部及南部地區易有豪雨等級以上發生。

氣象局已於16日深夜11時半發布海上颱風警報，官欣平指出，如果颱風路徑變化不大，可能在今近中午發布陸上警報。根據氣象局最新路徑潛勢預測圖，估颱風從花蓮登陸、新北出海；且根據各國最新預測，颱風都會登陸，但登陸地點從東部到恆春都有。對此，他說，颱風受呂宋島地形影響，颱風中心有「跳躍」情形，導致預報不確定性增加，登陸變動性很大，每一報都還再調整，「但不管路徑怎麼走，直接影響台灣。」

官欣平表示，颱風主要影響時間落在周四，周五開始往北遠離，但周六（20日）到下周一（23日）受低壓帶影響，東南部及南部地區有短暫陣雨；周六南部地區並有局部大雨發生的機率，東北部、東部及中部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。根據氣象局預估各地暴風圈侵襲機率，有11縣市超過8成，其中以屏東91%最高，高雄、台東89%、南投、雲林、嘉義88%、台中、彰化、台南87%、苗栗85%、新竹83%。

▼氣象局最新一報，估颱風從花蓮登陸、新北出海。（圖／點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國最新都預測颱風將成「穿心颱」。（圖／點圖可放大／NCDR）

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,颱風

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