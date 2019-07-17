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虛胖颱丹娜絲＋西南風雨下到週日　彭啟明列五大颱風常見問題解答

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記者黃翊婷／綜合報導

輕度颱風丹娜絲最快在今天（17日）接近中午時，中央氣象局就會發布陸上警報。天氣風險公司總經理彭啟明16日在臉書貼出「丹娜絲颱風影響期間以及降雨區域模擬圖」，同時整理常見的五大颱風問題說明，「什麼是虛胖颱？這顆颱風是典型的季風低壓，環流廣大但強度弱，預估影響台灣前仍只有輕度颱風的強度。」

▲▼丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

▲丹娜絲颱風影響期間雨區模擬圖。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明）

在彭啟明貼出的丹娜絲颱風影響期間雨區模擬圖中，預計17日（週三）台灣東部就會受到外圍環流影響，18日起東部雨勢加強，中南部則是入夜轉雨，19日轉為西南風後，中南部山區雨勢會較為明顯，20日時西南風仍強，中南部還是持續有雨；至於颱風走向方面，預計17日到18日就會陸續發布海上、陸上警報，18日到19日是颱風通過台灣陸地的期間，19日下半天到20日颱風逐漸遠離，西南風則會增強。

請繼續往下閱讀...

不過，這張模擬圖的資料更新時間是16日下午6時，彭啟明提醒，颱風路徑仍有變數，雨區模擬依據現時預報資料參考，仍有較大變化空間。

而面對民眾關心颱風動向，彭啟明也整理出五大常見問題一一解答，首先是「什麼是虛胖颱？雨的影響大於風？」，其實丹娜絲颱風是典型的季風低壓，環流廣大但強度弱，預估影響台灣前仍會維持在輕度颱風的強度，加上西南季風加持，水氣充沛，所以雨的影響會遠大於風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局預報員官欣平提醒，不管颱風路徑怎麼走，都會直接影響台灣。（圖／中央氣象氣象局，下同）

第二是「影響熱區、時間點」，彭啟明解釋，大致上只要看模擬圖就能一目了然，但18日（週四）東半部、19日（週五）中南部山區須留意大量累積降雨；第三則是「路徑是否還會變」，彭啟明強調，有可能，而且17日是關鍵，「趨勢上北上直接影響台灣的機會還是較高，是否登陸其實差別也沒那麼大，降雨熱區還是在東部和南部。」

至於第四個問題「是否停班停課」，則要看風雨狀況由各縣市政府決定。最後一個問題是「會不會影響週末活動」，彭啟明表示，20日（週六）西南風仍強，21日（週日）午後雷雨多，時間還有點久。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲丹娜絲颱風是個虛胖颱，雨的影響會比風來得強。

中央氣象局方面則表示，今日（17日）颱風接近，東半部下半天開始受到外圍環流影響，降雨愈來愈明顯，東南部、東部有局部大雨發生機率；至於東北部、南部和北部山區下半天開始也會出現驟雨、短暫陣雨。

由於氣象局已在16日深夜11時半發布海上颱風警報，預報員官欣平指出，如果颱風路徑變化不大，可能在今日接近中午時就會發布陸上警報，而根據最新的路徑潛勢預測圖推估，颱風可能會從花蓮登陸、新北出海，各國最新預測則是颱風都會在東半部登陸。

官欣平表示，颱風受呂宋島地形影響，颱風中心有「跳躍」情形，導致預報不確定性增加，登陸變動性很大，每一報都還再調整，「但不管路徑怎麼走，都會直接影響台灣。」

▼丹娜絲速度加快，外圍環流廣大。（圖／翻攝NOAA）

▲▼丹娜絲加快「90度大轉彎」！11縣市暴風圈侵襲率破80%　2大降雨熱區出爐。（圖／翻攝NOAA）

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,彭啟明,颱風

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