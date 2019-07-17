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丹娜絲「出現兩中心」撲台！各地最大風雨時間曝光　賴忠瑋：越晚雨越大

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天氣圖。（圖／翻攝氣象主播賴忠瑋臉書）

▲賴忠瑋說，根據中央氣象局的路徑預測，颱風中心在周四中午就會從台灣東南部登陸，周四深夜到周五凌晨從中北部一帶離開。（圖／翻攝氣象主播賴忠瑋臉書）

記者陳俊宏／台北報導

丹娜絲颱風出現兩中心，影響各地風雨時間曝光！天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今天（17日）東半部會陸續出現陣雨，且越晚雨會越大，降雨最多時間會在周四（18日），預計東部雨勢在周四深夜到周五（19日）白天才會逐漸緩和；西半部影響時間則從周四開始，降雨最大時間則可能落在周四晚到周五白天。氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，在季風低壓環流內有「另一中心」在呂宋島西方形成，並預測向北進入台灣海峽影響台灣。

賴忠瑋在臉書說，丹娜絲颱風直撲台灣的機會相當高，目前中心位置在菲律賓呂宋島東方近海，幾乎要碰觸到呂宋島的陸地，過去12小時移動速度相當緩慢，因正由往西移動的狀態中，逐漸轉向朝北北西方向，往巴士海峽前進。

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賴忠瑋指出，根據中央氣象局的路徑預測，其中心在周四中午就會從台灣東南部登陸，周四深夜到周五凌晨從中北部一帶離開，各國預報路徑也越來越收斂。

▼賴忠瑋說，雖颱風中心目前在呂宋島的東方海面，但是在其西側已逐漸有一個副中心的環流正在建立。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，在季風低壓環流內有「另一中心」在呂宋島西方形成。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

賴忠瑋表示，預計台灣今天就會逐漸受到外圍環流影響，主要影響時間是周四及周五；迎風面的東部要特別注意的是今和周四，預計今會陸續出現陣雨，其中雨勢以東南部會較為明顯，且越晚雨會越大，降雨最多的時間則會在周四，預計東部的雨勢在周四深夜到周五白天才會逐漸緩和。

賴忠瑋提到，西半部的影響時間則是從周四開始，白天南部就有機會陸續出現陣雨，降雨最大的時間則可能會落在周四晚上到周五白天；由於丹娜絲颱風的路徑是由南往北走，要特別留意中南部山區將出現較大雨勢，因為颱風的逆時針環流會帶來明顯的西南風，中南部山區還會有地形抬升效應增強降雨。

賴忠瑋說，丹娜絲颱風目前主要強風區則出現在颱風中心以北的方位，今隨著颱風逐漸北移，巴士海峽、台灣東南部海面的風速也會逐漸增強，周四到周五影響期間也要特別留意強陣風。

▼丹娜絲颱風恐撲台。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋提醒，要特別注意呂宋島對颱風造成的變化，雖然颱風中心目前在呂宋島的東方海面，但是在其西側已逐漸有一個副中心的環流正在建立，且主要水氣和雲系都在副中心環流周圍，未來幾天這個副中心的環流所形成的低氣壓，是另一個要觀察的重點。

吳德榮也在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬今晚8時地面圖顯示，在季風低壓環流內有「另一中心」在呂宋島西方形成，並預測向北進入台灣海峽影響台灣，美國（GFS）模式亦有類似但不完全相同的模擬。他說，這透露出季風低壓環境內是很複雜的，預報需隨時調整，各界亦要小心因應，隨時注意最新的變化。

氣象局觀測，颱風今晨5時中心位置在恆春的南南東方約530公里海面上，以每小時14公里速度向北北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

▼官欣平提醒，周四是颱風影響台灣最明顯的時間。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今颱風接近，東半部下半天開始受到外圍環流影響，降雨愈來愈明顯，東南部、東部有局部大雨發生機率；至於東北部、南部和北部山區下半天開始也會出現驟雨、短暫陣雨。

官欣平說，至於西半部地區今受颱風外圍沉降影響，天氣為多雲到晴、午後偶有短暫雷陣雨。他提醒，台中到彰化、高雄近山區可能有焚風發生。

官欣平表示，颱風正從呂宋島逐漸北轉，預估從東海岸過來，不排除有通過台灣可能，但不管是擦邊或是登陸，周四、周五全台都會降雨；屆時東南部、東部及中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東南部、東部及南部地區易有豪雨等級以上發生。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今各地開始有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局已於16日深夜11時半發布海上颱風警報，官欣平指出，如果颱風路徑變化不大，可能在今近中午發布陸上警報。根據氣象局最新路徑潛勢預測圖，估颱風從花蓮登陸、新北出海；且根據各國最新預測，颱風都會在東半部登陸。對此，他說，颱風受呂宋島地形影響，颱風中心有「跳躍」情形，導致預報不確定性增加，登陸變動性很大，每一報都還再調整，「但不管路徑怎麼走，直接影響台灣。」

官欣平表示，颱風主要影響時間落在周四，周五開始往北遠離，但周六（20日）到下周二（23日）受低壓帶影響，東南部及南部地區有短暫陣雨；周六南部地區並有局部大雨發生的機率，東北部、東部及中部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

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▼天氣風險公司製作4日雨區模擬圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,賴忠瑋,颱風,丹娜絲颱風

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