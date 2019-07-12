「嘉義火雞肉飯」變米餅了！家樂福限量獨賣大包裝特價89元

▲劉里長火雞肉飯米餅特價89元，限量36000包。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

距離今年中元節雖然還有一個月時間，但各家量販紛紛提早開戰，除了推出優惠活動，更找來獨家商品助陣，全力搶攻一年中僅次於過年的第二大重要檔期。其中，家樂福今年則首次不找名人助攻，而是直接下鄉找台灣知名在地老品牌合作，推出獨家商品，期望讓消費者可以像美食節一樣享受挖寶樂趣。

今年8月15日就是一年一度的中元節，為迎接台灣最重要的民俗節日之一，家樂福動員量販、超市、線上購物三大通路，以及B2B大宗採購提早1個月全面促銷開跑，並且鎖定中元普渡最熱門的泡麵、飲料、米油、餅乾、罐頭等，超過4萬多支商品全面折扣最低下殺4.2折，還有熱門商品買一送一、第二件5折等超殺促銷。

其中，看好中元節大包裝零食商品是消費者採買名單第一重點，因此家樂福這檔還由商品部採購找尋台灣各地巷弄內美味，像是獨家聯名的劉里長火雞肉飯米餅，以及創立超過一甲子的女鬼神醬油，以及南投竹山特展日香白胡椒餅/碗豆蒜香餅等，都是限量販售。另外，可樂果烤香腸口味也推出獨家Jumbo版大包裝。

家樂福指出，今年中元節檔期自7/17至8/20開跑，期間將不定時瘋狂加碼現金折價券及銀行刷卡滿額禮回饋，預計將送出高達2.2億元現金折價劵或禮券。期望帶動業績成長一成。

至於愛買中元檔期同樣於7/17起開跑，並主打大包裝商品，包含箱裝、澎湃包、多入數中元拜拜商品高達500項，且祭出買一送一起優惠。同時，還獨家推出泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元現金折價券、指定油品單筆滿299元送30元現金折價券、包裝米單筆滿299元送30元等好康。