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相助弱勢家庭！小7與1919食物銀行啟動「雙」認捐公益活動

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▲▼ 7-ELEVEN與1919食物銀行啟動「雙」認捐公益活動 。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN與1919食物銀行啟動「雙」認捐公益活動。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為幫助更多弱勢家庭，7-ELEVEN自即日起與1919食物銀行再次攜手合作，推出「雙」認捐公益活動，第一波啟動ibon認捐「1919救助套餐」服務；第二波自17日起更推動中秋月餅預購認捐活動，讓弱勢家庭餐餐有飯吃、中秋佳節也能品嚐到美味的月餅。

7-ELEVEN把愛找回來公益品牌成立31年，整合通路資源持續創新公益服務，近年來更虛實並進，透過門市零錢捐、ibon捐贈與預購認捐服務，幫助成千上萬個弱勢家庭各種生活所需。其中，也與1919食物銀行合作邁入第二年。

7-ELEVEN表示，期望藉由ibon的高使用度與便利性，使「1919救助套餐」能達到年度募集6萬份目標。而中秋預購自7月17日起至8月16日止，推出限量1萬份的「中秋送暖，幸福『家』倍」月餅認捐活動，凡民眾認捐「顏新發X福源花生醬太陽餅」禮盒，即再加碼幸福小禮。

另外，全聯則自即日起到9/19推出「夢想福利社」公益商品預購，除了有多款好吃又適合送禮的禮盒外，還有限量的夏日美味鳳梨甜點，都是經過全聯採購的選品，不僅安心有食安把關，也透過全台近1000家門市讓消費者方便購買，藉此幫助更多弱勢族群。

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