想賺外快拿近29萬元獎金嗎？　你檢舉烏賊車就可拿錢

▲▼走在馬路上可賺外快！檢舉烏賊車有人1年拿近29萬元獎金。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

走在馬路上可賺外快！宜縣府為鼓勵民眾踴躍檢舉排放異常之烏賊車，依據空污法第94條訂定「宜蘭縣使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，並於9日宜蘭縣務會議通過實施，檢舉人每案可獲檢舉獎勵金300元，而宜蘭曾檢舉達人1年拿過28萬6千500元獎勵金。

宜蘭環保局表示，民眾只要發現排煙異常之機車、汽油車及柴油車均可向環保局檢舉，檢舉人須提供真實姓名、聯絡電話及地址，於發現有污染之虞車輛日起15日內提出檢舉，並提供烏賊車車號、車種、發現時間、地點及有污染事實之照片或影片。

環保局受理後會先行查證，受理成案的案件將通知被檢舉車輛限期改善，未依規定完成污染改善者，將依空污法處罰鍰3千元，而被檢舉車輛經環保局審核確認有污染事實且有通知改善者，檢舉人每案可獲檢舉獎勵金300元。

宜蘭環保局長周錫福指出，裁罰並非管制的目的，主要希望高污染車輛的車主可配合現有汰舊換新的補助政策，儘速汰除性能不佳及不堪使用之高污染車輛，以共同維護良好的空氣品質。

周錫福表示，統計宜蘭近年烏賊車檢舉件數，檢舉數由2014年近5千500件下降至2019年（截至6月30日）13件，檢舉數大幅減少，主要係受近年環保局針對高污染二行程機車加強稽查、宣導及加碼提供汰換補助等措施，加速了高污染二行程機車完成汰除，二行程機車設籍宜蘭數量，由2014年4萬3千102輛，減少至2019年6月底剩餘1萬468輛，汰除率高達75.7%。

環保局說，以2015年為例，職業檢舉人（1年檢舉50件以上）共7位，總計檢舉烏賊車2千338件（佔總檢舉數90.0%），其中檢舉最多的檢舉人共檢舉烏賊車1千76件（佔總檢舉數41.4%），其符合核發獎勵金條件共955件，共核發檢舉獎勵金28萬6千500元。