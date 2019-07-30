見媳婦閨蜜起邪念...神棍扯「下面不通」：X10分鐘就順　淫笑：毛長性慾大

▲石男假藉幫媳婦閨密看風水，竟起邪念企圖性侵，挨告矢口否認犯行。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

記者陳韻如／台中報導

台中一名女子小柔因運勢不順，未婚夫又住院開刀，於是找上了開神壇的好友公公石姓男子想改運。石男一見小柔美貌，竟假藉看風水名義到小柔家中，還趁機猥褻、性侵，但因小柔奮力夾住雙腳，才沒讓他得逞，但沒想到他竟口出狂言稱，「你下面氣不通，讓我X10分鐘就通了」等。小柔不堪受辱提告求償，法院最後判石男須賠償小柔80萬元確定。

判決書指出，小柔2016年9月間因運勢不順，不僅與未婚夫家人發生摩擦，未婚夫也住院開刀，因此向石男求助，希望能改運。同月26日上午，石男假藉看風水名義，到小柔與未婚夫房間稱要替他消災解厄，卻強脫她衣服撫摸她。

小柔被石男舉動嚇壞，出聲喝斥並將他趕離開住處，但石男不從，還不斷用言語羞辱小柔，稱她這樣是對神明不敬，且「你下面氣不通，如果讓我X10分鐘，氣就通了，且可享受高潮，你未婚夫住院就是因為X到你」，隨後就將小柔強押到床上，並強脫她褲子企圖性侵。

期間，因為小柔奮力夾住雙腳，石男並未得逞，但沒想到石男仍不斷嘲弄，「你下面毛長成這樣，性需求一定很大，你未婚夫一定很久沒X你」。小柔不斷抵抗並想將石男趕出家中，但石男仍持續說道，「會給你1萬元，我常常來X10分鐘，你就有額外收入」，但小柔拒絕，石男最後倖然離去。

案經小柔提告，刑事部分依強制性交未遂罪判石男2年徒刑，目前正上訴三審。小柔另對石男提出民事求償，她主張因此事導致她身心受創，還罹患重度憂鬱症，讓她無法工作，再加上事發地點就在她與未婚夫的新房，讓她回家後就會感到害怕，無法入睡。

此外，更讓人氣憤的是，石男始終否認犯行，還暗示是小柔主動想跟他發生關係，讓小柔未婚夫誤會，差點連婚都結不成，因此向他索賠100萬元。台中高分院審理後，認為他罪刑惡劣，但考量他的經濟能力，因此判他應賠償小柔80萬元確定。

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