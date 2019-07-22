在車內用空氣槍朝大街掃射！2路人受傷　女車主到案：我男友幹的

▲簡姓男子在車內用空氣槍大街隨意掃射，造成一名騎士左手掌受傷（如圖）。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市暗夜不平靜！21日晚間，一男子疑因心情差，竟在車內持空氣槍往外大街上隨意射擊，造成2名民受傷，警方調閱相關路口監視器追查時，涉案車主自行到案說明是她的簡姓男友所為，並當場交付犯案空氣槍1把、鋼珠260顆，警方並於22日下午將簡嫌帶案說明，釐清犯案動機，並依法移送偵辦。

警方調查，21日晚間21時許，一名男騎士經過宜蘭市區時，遭開車的不明人士持空氣槍射擊，導致左手掌受傷，而歹徒作案後隨即逃逸。

案發後，警方立即調閱案發路口監視器，鎖定一部疑似犯案的自小客車，涉案吳姓車主於22日2時許，自行前到宜蘭分局民族所說明案情，她稱是27歲簡姓男友所為，並當場交付犯案空氣槍1把、鋼珠260顆。

▲涉及在大街上空氣槍隨意掃射傷人的簡姓男子所搭黑色轎車（圖右）。（圖／游芳男翻攝）

吳姓車主表示，21日晚，她開自小客車載簡男從宜蘭返回礁溪住處途中，簡男即拿起空氣槍朝窗外沿途射擊，造成路邊其人也車輛車損及2人受傷，。

宜蘭分局呼籲民眾，如發生生命、身體、財產遭受危害情事，請保留案發證據，並立即向警方報案，警方將本於保障人民權益，維持公共秩序，保護社會安全之職責積極偵辦，還給民眾免於不法之徒迫害之無懼生活環境。