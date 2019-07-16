影／吃火鍋見「白色蠕動物」！店員急辯：菜蟲　鍋子一拿起她嘔爆了…數量翻倍

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記者朱世凱／綜合報導

火鍋吃一半竟然看到白色蛆蟲在蠕動！大陸一名劉小姐表示，她近日到浙江省義烏市的一間火鍋店用餐時，見到白色小蟲正在鍋子裡頭緩緩爬行，隨即要求服務生幫他們換鍋，並且要求解釋。服務生見狀後聲稱這是「菜蟲」，便拿起鍋子要換，沒想到一拿起的瞬間，鍋底以及電磁爐上滿滿的白蛆瞬間竄出，噁心畫面讓劉女當場嚇傻。

▼白色蛆蟲不斷在鍋底和電磁爐上蠕動。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

綜合陸媒報導，劉女說，店家得知鍋內有蟲時便答應替她們的餐點打折，她與朋友看在店家態度上，決定留下來品嘗後續的美食，不過當鍋子一拿開的瞬間，她再次被眼前畫面嚇呆了，因為電磁爐上滿滿都是白蛆在蠕動。從影片可見，至少有10條活生生的蛆蟲正在爬行。

劉女接著表示，服務員一開始還說這是菜蟲，但這明顯和菜蟲不一樣，所以她就氣得要求店長出面解釋，並且商討解決方法，不過對方卻回應店長不在，她只好選擇向相關部門投訴，讓執法人員對店家進行懲處。據悉，原本的店長已經被停職，店家也在事後向劉女道歉並賠償4000元人民幣（約新台幣1萬8千元），還給了一張6.8折「終身會員卡」當作賠罪。

網友看完後紛紛直呼「好噁心」，「給我會員卡我也不敢再去吃」、「滿滿的高蛋白質」、「是沒有在清潔的嗎？」、「這太誇張了啦，也太多條」、「說不定已經吃下去好幾隻了」、「吃好重口味啊…」、「拜託嚴懲，免得狀況一直發生」、「看來只有吃自己煮的才安全了」。