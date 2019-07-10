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兒童移民地獄72小時！遭美國特工摸胸扯內褲　睡室外吃餿水「彷彿野生動物」

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▲▼美國國土安全部公布有關邊境移民收容中心環境情況報告。（圖／達志影像／美聯社）

▲先前美國國土安全部曾公布邊境移民收容中心的環境報告。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國與墨西哥邊境的非法移民，一直是美國總統川普極力想解決的問題之一。然而，現在亞利桑那州（Arizona）邊境站的移民兒童指控，遭到美國特工的性騷擾及報復，包括亂摸身體，或是讓他們睡在水泥地上。

據《NBC》報導，一名16歲的瓜地馬拉（Guatemala）男孩透露，因為他跟其他囚犯抱怨監獄裡的水及食物的味道，因此被美國海關及邊境保衛局（CBP）報復，將墊子抽走，讓他們睡在堅硬的水泥地上；另一名17歲的宏都拉斯（Honduras）少年則說，只要靠近窗戶就會被責罵，甚至叫他們puto（西班牙文髒話，也是男同性戀的鄙視用語）。

其中一名同樣來自宏都拉斯的15歲少女表示，她還遭到一名留著大鬍子的警察性騷擾，他將手伸進她的內衣，在其他移民及官員面前撫摸她，甚至扯下她的內褲，在她無比尷尬的時候，他卻跟其他警察用英文聊天、大笑。

另外一個尤馬（Yuma）邊境站的情況也相當惡劣，孩子們說，他們被拒絕接電話、無法洗澡，不是睡在水泥地就是室外，只有一條聚酯薄膜的毯子，「有時候會餓著肚子睡覺，因為晚餐通常在晚上9時後供應」、「渡河弄濕了衣服，但不得不睡在外面，即使在室內也因為人太多，不一定有空位」。

除了惡劣又不衛生的環境，其他孩子們更懼怕警察，因為只要向警察要求東西，警察就會生氣，一名孩子甚至穿著骯髒的內衣整整10天，就是不敢向警察要乾淨衣服；另一名孩子則說，這邊的食物大部分時間都是「噁心又冰冷的」

▲▼抗議者手持標語，抗議美國海關拘留處沒有善待移民小孩。（圖／路透）

▲許多人抗議美國海關拘留處沒有善待移民小孩。（圖／路透）

幾乎所有提供意見的孩子都被關押在邊境站超過法律規定的72小時。為移民兒童提供法律服務的「佛羅倫薩移民和難民權利計畫」（Florence immigration & Refugee Rights Project）組織表示，他們調查報告發現，兒童們全被關在擁擠、不衛生的環境好幾天，美國特工會把孩子們踢醒、被扔食物，彷彿他們是野生動物，孩子們總不知道是白天還是晚上，因為燈永遠開著

不過川普曾經否認有關移民兒童生活條件惡劣的報導；CBP代理部長凱文麥卡利斯南（Kevin McAleenan）也說，「這些報導沒有根據」，CBP會尊重他們拘留的人，提供多種途徑舉發任何不當行為，之後會對指控進行調查，尤其是性騷擾的指控。

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關鍵字：美墨移民,美國,墨西哥,衛生,惡劣,虐待,性騷擾,北美要聞

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