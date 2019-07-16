蔡英文與聖克總理走訪基層　明天前往聖文森見知名人士

▲蔡英文走訪布林史東堡壘國家公園。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文近日展開「自由民主永續之旅」，15日（當地時間）在友邦聖克里斯多福及尼維斯進行第3天行程，在聖克政府的安排下，與總理哈里斯（Timothy Sylvester Harris）一起接地氣，感受當地人民和台灣的友誼，她也在臉書賣關子，17日前往聖文森見知名人士。

蔡英文表示，待在聖克里斯多福及尼維斯的最後一天，在聖克政府的安排下，她走訪「基層」，和總理一起接地氣，感受當地人民和台灣的友誼，參觀名列聯合國教科文組織「世界文化遺產」的布林史東堡壘國家公園、克國地標伯克利紀念鐘塔，了解聖克如何保存他們的文化遺跡。

▲蔡英文前往拜會席頓總督，並且共同植樹。

蔡英文提到，下午則前往拜會席頓總督（Tapley Seaton），並且共同植樹，見證台克兩國邦誼，她也從席頓總督閣下手中接到象徵最高榮譽的「聖克里斯多福及尼維斯勳章」。



蔡英文還說，加勒比海有「三聖」，明天將前往友邦聖文森，「大家知道聖文森在台灣最有知名度的是哪一位嗎？答案明天揭曉，敬請期待！」

▲蔡英文感受友邦當地人民和台灣的友誼。

▲蔡英文與聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯。（圖／翻攝自蔡英文臉書）