影／韓國瑜李佳芬豪華農舍違建　雲林縣政府開罰了！金額…2739元

記者唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬位於雲林的農舍爆出違建爭議，對此雲林農業處長張鴻猶表示，建築確實有增建部分，要李佳芬限期補照改善，否則移送地政處做相關懲處。至於農舍有農地、沒農作，拿來蓋籃球場建物部分，因未申報營建工程空汙費，違反《空汙法》，共開罰2739元。

▲農舍違建事件持續延燒。（圖／資料照、記者李忠憲翻攝）



高雄市長國瑜和李佳芬名下共有5筆土地和2筆建物，其中在雲林古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，被揭發是違建，其中主建物就超過農地面積的10%，疑似違反農舍的規定。為了彌平外界質疑的聲浪，李佳芬火速在2天內拆除籃球場，如今已被夷為平地。

韓國瑜日前回應時表示，「這是20多年前買得中古屋，而且是合法，現在籃球場有問題就拆除掉，其他都是符合規定，政府所發的執照什麼都有，那我覺得這個事我們面對，籃球場就拆掉。」

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（圖／翻攝Google Map）



李佳芬也發聲明指出，該棟透天厝係於（民國）88年興建完竣，於91年向原住戶透過購買取得作為住家用，由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法。由於部分土地剛好鄰近袋地，所以開路給鄰居使用，之後曾為了小孩運動增建一室內空間，為避免是否有違法使用爭議，已委請拆除公司加以拆除。

而雲林農業處長張鴻猶11日下午則表示，到農舍實勘後，農舍「有農地沒有農作、建築確實有增建的部分」，會請李佳芬限期1個月內改善，如果改善不合規定，將移送地政處做相關懲處。

另外雲林縣環保局空噪科邱姓科員指出，農舍在2012年7月興建運動式工程（籃球場），並未申報營建工程空汙費，違反《空汙法》，依法開罰2223元，加上7年的滯納金516元，共罰2739元，還有6日自行拆除的100元以下的工程款項，也都已經在7月10日繳清。

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