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農舍變胖又變高！雲縣府證實「建築有增建」　要李佳芬補照

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▲▼韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（圖／翻攝Google Map）

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（圖／翻攝Google Map）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬位於雲林的農舍爆出違建爭議，縣府被外界砲轟，韓國瑜強調「沒特權、禁得起檢驗」，李佳芬也喊話「如果不是違建，就請縣府盡快認定、對外公布」。雲林農業處長張鴻猶表示，農舍有農地沒有農作、建築確實有增建的部分，要李佳芬限期補照改善，否則移送地政處做相關懲處。

▲▼韓國瑜夫婦豪華農舍疑雲，雲林縣建設處實勘。（圖／記者傅誠翻攝）

▲雲林縣政府實勘。（圖／記者傅誠翻攝）

高雄市長國瑜和李佳芬名下共有5筆土地和2筆建物，其中在雲林古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，被揭發是違建，其中主建物就超過農地面積的10%，疑似違反農舍的規定，為了彌平外界質疑的聲浪，李佳芬火速在2天內拆除體育館，如今已被夷為平地。

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（空照圖／記者李忠憲翻攝）

不過，包括媒體和民進黨議員都質疑，這棟農舍不僅附屬建物是違建，連主建物占地明顯都超過10%建蔽率，不符農舍興建規定，和原本送審的測量圖相比，「變胖又變高」了。

有網友查出，根據監察院申報資料，李佳芬這筆農地的面積為1662平方公尺，農舍登記面積為426平方公尺，因為是3層樓，除以3，所以換算主建物「在文件上的面積」是142平方公尺，142平方公尺（主建物）除以1662（農地總面積）為8.5%。

▲李佳芬農舍拆除狀況。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）

網友指出，書面上建蔽率8.5%看似合法，實際去走一遭韓國瑜李佳芬的豪華農舍就知道，實際上完全不是這樣，光是從GOOGLE MAP空照圖，很明顯建蔽率已經超過10%，媒體拍攝的照片和影片更明顯，且農舍和當初建好時送審的圖比較，明顯「變胖又變高」，原本2樓、3樓有陽台，如今陽台不見了，外圍多出一大圈「迴廊」。

雲林農業處長張鴻猶11日下午表示，到農舍實勘後，農舍「有農地沒有農作、建築確實有增建的部分」，會請李佳芬限期1個月內改善，如果改善不合規定，將移送地政處做相關懲處。

▲▼韓國瑜夫婦雲林古坑農舍被踢爆是違建。（圖／高雄市政府提供）

針對報載古坑農舍違章疑義一事，雲林縣政長張麗善也對外公開說明，絕對沒有包庇，也秉持公正立場處理，而縣府隨後也發聲明如下：

1.有關都市計畫區外農業用地興建農舍，係由公所核發建築執照，已請公所進行查報，依相關規定辦理。
2.有關農地農用部分，農業處將行文要求限期改善。
3.相關案件，縣府均秉持一貫程序與處理原則，籲請社會各界與媒體秉持客觀原則報導。

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關鍵字：農舍,韓國瑜,李佳芬,雲林縣

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