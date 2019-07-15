柯文哲臉書tag「國家治理」　感嘆「當牛不怕沒田可犁」

▲柯文哲在臉書發文tag國家治理。（圖／取自柯文哲臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜脫穎而出，代表國民黨成為2020總統大選候選人之後，台北市長柯文哲是否表態參選總統，也成為各界關注的矚目的焦點。然而柯文哲在15日晚間的臉書發文，表面上是在談自己的市政成績，但是在文末hashtag「國家治理」卻相當令人玩味。

柯文哲臉書指出，常常告訴團隊，「要當牛，不要怕沒有田可以犁」，意思是如果想做事，會發現事情一堆根本做不完，所以與其每天擔心一些不確定的事情，不如做多少算多少，把眼前的事情做好再說。

柯文哲說，就像台北的教育局剛拿到亞太區智慧城市大獎，成為全台灣唯一得獎的城市，一個獎背後，都是多年的努力。

柯文哲列舉市政成績，108年底，將完成全市236間學校的光纖網路，讓校園網路速度提升至10G， 109年，完成5737間智慧教室的建置，透過85吋觸控螢幕或投影機，增加學習效率，家長與老師也能更即時掌握學習成效，國小三年級以上的學生「一生一載具」，每位學生都有行動載具透過網路學習，達到「教育平權」的理念，佈建「台北酷課雲」提供8千多支線上教學影片，還有同步即時課程，透過直播進行實作課程教學，在線上跟老師一起學習，打破校園限制，達成跨校師資共享。

▲2020是否會成為「四腳督」局面成為各界關注的話題。（合成圖／ETtoday資料照）



柯文哲說，「我相信在9月開學後，不只孩子有感，家長也會感受到台北市智慧教育上的先進。然而，一個智慧化教育的政策，背後需要多少時間與努力，才能達成現在的規模。這不是喊喊口號，所有東西就會從天上掉下來。沒有制定穩健的計畫，再親自盯著完成，口號終究只是口號。我們需要嚴謹的國家治理，高效率的精實管理，而不是只有喊口號治國，這也是我們台北市政府每天努力的目標」。

柯文哲在文末的hashtag則標註了，#國家治理 #精實管理 #進步價值光榮城市 #KPQuotations 。