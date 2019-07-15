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海灘玩水染食肉菌！　66歲男身上現「紅黑色腫斑」48小時內喪命

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Flesh Eating Bacteria sounds like an urban legend. Let me assure you that it is not. It took my Dad’s life. This is so...

Cheryl Bennett Wiygul 發佈於 2019年7月10日 星期三

國際中心／綜合報導

美國66歲男子貝內特和妻子先前到佛羅里達州探望女兒，還前往海灘戲水，不料他隔日清晨卻感覺腿部抽筋，身體忽冷忽熱，身上更出現紅黑色塊斑，緊急就醫後，醫生研判是壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染），應是傷口在海中接觸到細菌導致，未料，貝內特的狀況持續惡化，2天後因器官受損及血酸過高死亡。

據《福斯新聞》報導，貝內特周末時和妻子到佛州探望女兒謝里爾，並多次前往海灘、小溪等地戲水。謝里爾表示，曾聽聞佛州出現食肉菌疫情，便為患有癌症的父親準備液體OK繃等，好蓋住爸爸身上的小傷口。

▲▼貝內特身上的腫斑。（圖／翻攝自FB／Cheryl Bennett Wiygul）

▲貝內特生前和女兒謝里爾開心合影。（圖／翻攝自FB／Cheryl Bennett Wiygul）

隔日凌晨4點左右，貝內特開始發燒、全身忽冷忽熱，原先家人想帶他回家給熟悉的醫生治療，但情況快速惡化，當天晚間緊急前往鄰近醫院急救。醫生在貝內特身上發現恐怖的「紅黑色腫斑」，研判是在海中接觸金黃色葡萄球菌，才感染了壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染）。

雖然接受抗生素治療，但貝內特病情不見好轉，「紅黑色腫斑」不斷擴大、增多，出現敗血症，心臟兩度驟停，最終在戲水完48小時後，因血酸過高，身體軟組織壞死而喪命。謝里爾悲痛地將經過PO網，並指責海灘相關單位沒有宣導任何水中細菌的建議，「如果能知道有危險，我爸現在可能還活著。」

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關鍵字：美國,北美要聞,金黃葡萄球菌

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