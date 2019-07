15歲拍短片助攻老爸當上紐約市長！　他6年後再出手幫忙選總統

▲丹特15歲時為父親白思豪拍攝的競選短片,成功幫爸爸奪下市長寶座。(圖/翻攝自YouTube/NYForDeBlasio)



美國紐約市長白思豪2013年當選時,兒子丹特便是助選功臣,透過短短30秒競選短片,成功幫助他擊敗對手;而今白思豪宣布投入2020民主黨總統初選,剛從耶魯大學畢業的丹特也再度加入競選團隊,一起參與遊行、選民互動等,努力為父親拉票。

據《紐約時報》報導,5月剛畢業的丹特(Dante de Blasio)剛取得政治學位,但他過去就已有豐富助選經驗,如今全職擔任白思豪(Bill de Blasio)團隊的政策分析師,在愛荷華州首次登場,希望與母親、紐約市長夫人麥克雷(Chielane McCray)一起挽回白思豪的落後民調。

除了和父親參與公開遊行、選民互動外,曾是辯論冠軍的丹特也在撰寫競選文章,並幫忙準備辯論。他12日在競選總部表示,「我一直熱愛政治,喜歡學習、參與其中,這次的競選似乎是一個能深入世界的機會,因為是我爸要選總統。」

Dante de Blasio is joining his father’s campaign as a paid policy analyst.

