15歲拍短片助攻老爸當上紐約市長！　他6年後再出手幫忙選總統

▲丹特15歲時為父親白思豪拍攝的競選短片，成功幫爸爸奪下市長寶座。（圖／翻攝自YouTube／NYForDeBlasio）



國際中心／綜合報導

美國紐約市長白思豪2013年當選時，兒子丹特便是助選功臣，透過短短30秒競選短片，成功幫助他擊敗對手；而今白思豪宣布投入2020民主黨總統初選，剛從耶魯大學畢業的丹特也再度加入競選團隊，一起參與遊行、選民互動等，努力為父親拉票。

據《紐約時報》報導，5月剛畢業的丹特（Dante de Blasio）剛取得政治學位，但他過去就已有豐富助選經驗，如今全職擔任白思豪（Bill de Blasio）團隊的政策分析師，在愛荷華州首次登場，希望與母親、紐約市長夫人麥克雷（Chielane McCray）一起挽回白思豪的落後民調。

除了和父親參與公開遊行、選民互動外，曾是辯論冠軍的丹特也在撰寫競選文章，並幫忙準備辯論。他12日在競選總部表示，「我一直熱愛政治，喜歡學習、參與其中，這次的競選似乎是一個能深入世界的機會，因為是我爸要選總統。」

Dante de Blasio is joining his father’s campaign as a paid policy analyst.

https://t.co/OylrQn3FxM — Annie Karni (@anniekarni) July 13, 2019

白思豪曾在最早辦初選的幾個州試水溫，但聲勢低迷，只有1%或更少民調，讓外界更疑惑為何他仍決定參選？雖然他在民主黨上月辯論中，給人留下深刻印象勇於提問、為移民發聲，政見中專注於改善收入不平等的議題，並自認執行力超強，例如曾成功推行美國最大城的幼兒園普及化，不過沒多久，白思豪便在一場邁阿密集會中，引用古巴革命人士切‧格瓦拉的知名宣言，因此引起古巴裔民眾的抗議。

So I wrote an op-ed. https://t.co/pc4FAG3XYI — Dante de Blasio (@dante_deblasio) July 1, 2019

丹特則對父親很有信心，他幾年前曾發表過一篇文章，內容有關年輕黑人應如何和警察互動，並提到白思豪曾叮嚀他務必保持謹慎。丹特表示，「局面很困難，但我毫不懷疑他在這場激烈競爭中，仍能奪名，多年來他已經證明自己有逆轉勝的能力。」

丹特提出建議，「他應該更多談論在紐約已經實施的經歷，因為現在許多候選人都在討論正發生發生的事，讓白思豪的執政經驗顯得單薄，但我認為，他是唯一一個可以說：『我相信這些進步的原因，因為我早已立法完成，這就是如何將他們轉化推行到全國的辦法』。」