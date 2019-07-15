　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只到過台中...從小陪眼疾母上大夜班　彰化17歲孝行獎女學生令人心疼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如（右）榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化17歲就讀達德商工幼保科高中生楊靜如，為單親家庭及低收入戶，父母離異，自小和有眼疾的楊母、妹妹相依為命，雖然家境困苦但個性堅強，多年來只要假日便主動跟著楊母去上大夜班工作到天亮，還要照顧不良於行的外婆，也不敢出門去玩，在他記憶中，最遠只到過台中，今年榮獲108年度孝行獎。

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

▲楊靜如說到媽媽數度泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

楊靜如最希望媽媽身體好起來，帶她出去玩，未來畢業後能為弱勢幼童盡一份心力。據了解，楊靜如雖然家境困苦但個性堅強，媽媽擔任大樓的夜班管理員工作，上班時間從下午到隔天早上，而媽媽的身體不好，當初為了扶養二個女兒便強忍著心臟病及視力下降的疾病仍辛苦工作，為了省錢養家她很少花錢看病，所幸靜如看到母親偉大又艱苦的付出，讓她努力讀書，功課從不讓媽媽操心。

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲楊靜如與楊母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

靜如在家裡會主動幫忙整理家務，也會督促妹妹做功課，因為楊母的工作時間是下午到晚上，所以她每天回家後都只剩下她和妹妹而已，因此她都把家事先做完，舉凡洗衣服、晾衣服、打掃等；假日都主動跟著楊母去工作，因為媽媽視力不好，她便幫忙媽媽抄寫大樓住戶資料及整潔工作，減少媽媽的工作量，讓媽媽能輕鬆一些。

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲達德商工校長許維純（左）安慰楊靜如。（圖／記者唐詠絮攝）

楊靜如陽明國中畢業，原本就讀彰化高工，因為知道自己喜歡幼保科，因此重考，目前就讀彰化達德商工幼保科2年級，每天搭校車上下課，校長許維純表示，百善孝為先，楊靜如在學校表現可圈可點，除了做事情主動積極外，跟同學相處時很謙虛又熱心助人，只要同學有不會的功課問她，她總會耐心的教導別人，尤其幼保科兒童藝術節時，她擔任總召集人，負責佈置關卡及擔任全場主持人，經常留校做佈置到晚上才回家，更感人的是她從不邀功，同學們私底下直誇她謙虛又客氣，紛推紛薦她擔任幹部。

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲達德商工校長許維純（左）與導師（右）一起鼓勵楊靜如（中）。（圖／記者唐詠絮攝）

因楊靜如個性較內向害羞，平時不向老師吐露家中狀況，是晚上留校時導師和她閒聊才得知家境狀況，老師曾表示可將自己午餐便當給她食用，讓她省下午餐費用，但她堅持不要，說自己還有能力繳營養午餐費用，但只要老師一問起媽媽的身體狀況及工作情形，她便心疼母親的辛苦而淚如雨下，她是個個性堅強又令人心疼的孩子，也從不敢出遠門。

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

▲楊靜如與外婆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

榮獲孝行獎有獎金，楊靜如原本想將這筆獎金給媽媽看醫生，但媽媽卻跟她說，留著當未來就學費用，讓楊靜如非常心疼，也在受訪時不停的留下眼淚，最希望媽媽工作不要太累，身體趕緊好起來。

【其他新聞】

嫌鄰居養鵝吵到睡不著　阿嬤熱水淋蛋「33顆燙到熟」被判拘

見媽媽帶2幼子躺娃娃機店地板…　高雄警「自掏腰包」開房暖爆！

ET快訊
國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲
國民黨對比民調／2020總統「三腳督」　柯文哲5組全贏蔡英文
1周前神預言！黃暐瀚解說「只錄韓國瑜版本」　曝2直接原因：大

關鍵字：達德商工,孝行楷模

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！他淚喊「底褲都是」...過來人秒懂：超猛

愛穿夾腳拖？　當心走路變內八、膝關節退化

到藥妝店買一包衛生棉　她結帳「連遇3關卡」噴1353元逃出...崩潰！

遠見／不務正業男子Ayo：勇敢單飛，是為累積回鄉的能量

多維TW／港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

多維TW／「韓式理性」打選戰　黑到發亮才會贏

接蛋糕訂單！奇葩客要求加「325隻魩仔魚」：這樣鈣質剛剛好...他傻爆眼

易開罐拉環斷了「一張A4紙神救援」...他56秒實測驚呆網　爆開瞬間超療癒

善耕365／借鏡法國沙龍文化　花東音樂營250學子激盪新思維

掛超大「午休中」標示！顧客無視：有營業嗎...老闆傻眼　網笑：眼睛裝飾用

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！他淚喊「底褲都是」...過來人秒懂：超猛

愛穿夾腳拖？　當心走路變內八、膝關節退化

到藥妝店買一包衛生棉　她結帳「連遇3關卡」噴1353元逃出...崩潰！

遠見／不務正業男子Ayo：勇敢單飛，是為累積回鄉的能量

多維TW／港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

多維TW／「韓式理性」打選戰　黑到發亮才會贏

接蛋糕訂單！奇葩客要求加「325隻魩仔魚」：這樣鈣質剛剛好...他傻爆眼

易開罐拉環斷了「一張A4紙神救援」...他56秒實測驚呆網　爆開瞬間超療癒

善耕365／借鏡法國沙龍文化　花東音樂營250學子激盪新思維

掛超大「午休中」標示！顧客無視：有營業嗎...老闆傻眼　網笑：眼睛裝飾用

不堪虧損　大同旗下太陽能公司綠能擬解散

重機改裝排氣管吵死人！　石碇居民氣炸　警攔56台車開6罰單

皮膚都不見了…夫凌晨下班騎車摔倒命危　妻痛心求真相

不只看巨型郵輪！基隆打卡點7月夜晚變身「露天音樂舞台」

新Nissna Juke首張預告曝光　「跨界休旅先驅」將於9月3日亮相！

中職／統一與西武雙獅會　贈送王子大飯店住宿券

「團結的開始」郝龍斌：希望韓國瑜儘速請益黨內菁英同志

命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了

范冰冰爆「假分手」陰謀論！　情變後首鬆口：會努力

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

生活熱門新聞

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

準颱風丹娜絲路徑圖曝光　周三四..

準丹娜絲逼近！氣象局不排除發颱..

中壢小屁孩踩椅子被勸　媽惱羞狂..

店家送錯菜！他見點菜單筆跡傻了

第5號颱風「丹娜絲」最快周一生..

鹹酥雞老闆嗆：沒達低消別買了　..

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

更多熱門

相關新聞

嘉縣孝行楷模表揚9人獲表揚

嘉義縣政府2日舉辦「嘉義縣108年度特優村里長績優民政人員暨孝行楷模表揚大會」，由嘉義縣長翁章梁親自頒發匾額，感謝績優村里長及基層民政同仁，長期以來在地方辛勞為民服並與受獎人員合影留念，共同分享、交流基層服務經驗。此次表揚大會，特優村里長共17位，績優民政人員17位，9位孝行楷模。

馬英九的鼓勵讓羅弘杰考上清大

全班剃光頭陪抗癌　他獲總統教育獎

孝行楷模　翁群能、古梓龍獲肯定

瓜農挺罹癌學弟　賣一顆捐20元

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面