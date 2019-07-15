只到過台中...從小陪眼疾母上大夜班　彰化17歲孝行獎女學生令人心疼

▲達德商工2年級幼保科學生楊靜如（右）榮獲全國孝行獎。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化17歲就讀達德商工幼保科高中生楊靜如，為單親家庭及低收入戶，父母離異，自小和有眼疾的楊母、妹妹相依為命，雖然家境困苦但個性堅強，多年來只要假日便主動跟著楊母去上大夜班工作到天亮，還要照顧不良於行的外婆，也不敢出門去玩，在他記憶中，最遠只到過台中，今年榮獲108年度孝行獎。

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▲楊靜如說到媽媽數度泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

楊靜如最希望媽媽身體好起來，帶她出去玩，未來畢業後能為弱勢幼童盡一份心力。據了解，楊靜如雖然家境困苦但個性堅強，媽媽擔任大樓的夜班管理員工作，上班時間從下午到隔天早上，而媽媽的身體不好，當初為了扶養二個女兒便強忍著心臟病及視力下降的疾病仍辛苦工作，為了省錢養家她很少花錢看病，所幸靜如看到母親偉大又艱苦的付出，讓她努力讀書，功課從不讓媽媽操心。

▲楊靜如與楊母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

靜如在家裡會主動幫忙整理家務，也會督促妹妹做功課，因為楊母的工作時間是下午到晚上，所以她每天回家後都只剩下她和妹妹而已，因此她都把家事先做完，舉凡洗衣服、晾衣服、打掃等；假日都主動跟著楊母去工作，因為媽媽視力不好，她便幫忙媽媽抄寫大樓住戶資料及整潔工作，減少媽媽的工作量，讓媽媽能輕鬆一些。

▲達德商工校長許維純（左）安慰楊靜如。（圖／記者唐詠絮攝）

楊靜如陽明國中畢業，原本就讀彰化高工，因為知道自己喜歡幼保科，因此重考，目前就讀彰化達德商工幼保科2年級，每天搭校車上下課，校長許維純表示，百善孝為先，楊靜如在學校表現可圈可點，除了做事情主動積極外，跟同學相處時很謙虛又熱心助人，只要同學有不會的功課問她，她總會耐心的教導別人，尤其幼保科兒童藝術節時，她擔任總召集人，負責佈置關卡及擔任全場主持人，經常留校做佈置到晚上才回家，更感人的是她從不邀功，同學們私底下直誇她謙虛又客氣，紛推紛薦她擔任幹部。

▲達德商工校長許維純（左）與導師（右）一起鼓勵楊靜如（中）。（圖／記者唐詠絮攝）

因楊靜如個性較內向害羞，平時不向老師吐露家中狀況，是晚上留校時導師和她閒聊才得知家境狀況，老師曾表示可將自己午餐便當給她食用，讓她省下午餐費用，但她堅持不要，說自己還有能力繳營養午餐費用，但只要老師一問起媽媽的身體狀況及工作情形，她便心疼母親的辛苦而淚如雨下，她是個個性堅強又令人心疼的孩子，也從不敢出遠門。

▲楊靜如與外婆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

榮獲孝行獎有獎金，楊靜如原本想將這筆獎金給媽媽看醫生，但媽媽卻跟她說，留著當未來就學費用，讓楊靜如非常心疼，也在受訪時不停的留下眼淚，最希望媽媽工作不要太累，身體趕緊好起來。

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