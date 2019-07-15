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社會 社會焦點 保障人權

嫌鄰居養鵝吵到睡不著　阿嬤熱水淋蛋「33顆燙到熟」被判拘

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化74歲的張姓婦人與53歲的兒子不滿鄰居家養的鵝太吵，偷偷拿著熱水壺潛入農場，並用熱水澆淋33顆鵝蛋，後來因為蛋遲遲無法孵化引起鄰居懷疑，這才露餡，最後被彰化地院法官依毀損罪分別判處拘役33日、8日，兩人皆可易科罰金。

▲▼惡鄰嬤嫌吵「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵。（圖／翻攝當事人臉書）

▲監視器拍到張婦驅趕母鵝，再用熱水淋蛋。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

判決書中提到，林姓女鄰居在自己家經營小農場，農地內飼養1隻公鵝、2隻母鵝；張姓母子覺得鵝叫聲太吵，讓他們無法入睡，2018年12月媽媽先帶著熱水壺潛入農地，並用熱水澆淋8顆鵝蛋，隔天又偷跑進去偷淋1顆，同月底再破壞8顆。

但事情還沒有結束，張婦2019年1月帶著兒子一起跑進農地澆蛋，2個月後再度出手，前後4個月內就把33顆鵝蛋淋熟。林女見鵝蛋遲遲無法孵化，於是裝設監視器想找出原因，這才發現「凶手」就是鄰居，氣得跑到派出所報案並提告。

▲▼惡鄰嬤嫌吵「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵。（圖／翻攝當事人臉書）

▲被熱水淋壞的鵝蛋。

不過，張姓母子到案後坦承有用熱水澆蛋，導致鵝蛋腐爛，但一切都是因為鵝叫聲太吵，講得理直氣壯、毫無悔意，雙方餘怨難消，根本無法進行調解。

彰化地院法官認為，張姓母子已經難以獲得林女諒解，犯後態度也難認良好，考量到兩人皆無犯罪紀錄，加上受損的財產價值不高，最後依毀損罪判處媽媽拘役33日，合併應執行26日，兒子判處拘役8日，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

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關鍵字：彰化地院,毀損罪

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