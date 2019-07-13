與時力比較有淵源！林飛帆「出任民進黨副秘書長」低調回應了

▲林飛帆13日晚間出席時力高雄黨部的募款餐會。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

時代力量高雄黨部13日晚間舉行募款餐會，即將出任民進黨副秘書長的林飛帆也受邀出席。對於出任副祕書長職務的消息，林飛帆低調回應，「今天不受訪。」值得一提的是，民進黨秘書長早前詢問林飛帆意願時，僅得到「與時力比較有淵源」的答案。

時力高雄黨部13日晚間在海寶國際大飯店舉行募款餐會，立委黃國昌、徐永明、高雄市議員林于凱等人受邀出席。此外，太陽花學運領袖林飛帆也出席餐會。

▼林飛帆15日將出任民進黨副秘書長，13日卻受邀出席時力募款餐會。（圖／記者洪正達攝）



黃國昌在募款餐會上呼籲支持者，對立委進行支持，讓高雄有一席立委進入立院的目標努力實現。值得一提的是，林飛帆確定15日出任民進黨副秘書長，卻在13日舉行的實力募款餐會上巧遇黃國昌，雖然兩人同坐主桌，卻無明顯互動。

對於出任民進黨副秘書長一事，林飛帆低調回應，「今天不受訪。」不過，根據《中央社》報導，民進黨秘書長先前在尋找徐佳青的接替人選時，曾經詢問過林飛帆的意願，但當時得到「與時力有淵源，沒想過加入民進黨」的答案。

▼羅文嘉表示，早前自己在找尋徐佳青的接替人選時，有詢問林飛帆的意願。（圖／記者李毓康攝）

