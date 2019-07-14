陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任何一代：連善後都不會就東拉西扯

▲新黨總統參選人楊世光、時代力量立委黃國昌。（合成圖／資料照）

政治中心／台北報導

針對「仟和億」公司日前在上海被警方搜索，有台灣分析師十餘人遭到逮捕，新黨總統參選人楊世光表示，當時擋下服貿的時代力量立委黃國昌應該負責，對此，前台北市觀傳局長陳思宇13日晚間表示，事實上就算有服貿，基於兩案金融法規的不同，還是要另外考照，這是基本常識，你去正常執業，會不了解有沒有違法就開業嗎？出事就怪到別人頭上，完全卸責！

陳思宇在臉書上也把事件發生的前後順序一一條列，內容包括2014年3月 太陽花學運爆發﹑2015年3月到11月 上海第一財經台主持人廖英強涉嫌坑殺散戶，廖英強利用他的影響力，發佈了60篇含有推薦股票內容的部落格，約有11萬的點擊率，然後操作得利。2018年初 楊世光加入廖英強愛股軒（上海仟合意前身）也把在台灣主持57金錢爆的班底一起帶去。2018年5月，廖英強被中國證監所查獲爆出坑殺投資人罰款6億台幣。2019年7月爆出 12名遭調查的台灣名嘴，證實有3位被拘留。

對照這些事件的發生時間，陳思宇也指出，一個違法執業坑殺投資人卻驕傲地成為共犯，然後用性別歧視攻擊總統的所謂總統候選人，「我在這裡告訴你，我是女性，你沒資格談論台灣的任何一代，更別用坑殺投資人的心態來治理國家。」

陳思宇批評，楊世光加入的上海仟合億公司，老闆正是廖英強，明知其利用愛股軒（上海仟和億前身）坑殺投資人，怪東怪西，但是就是你帶著班底加入，到底是誰害慘台灣分析師，怎麼會是是太陽花？事實上就是你？！「就算有服貿，基於兩案金融法規的不同，還是要另外考照，這是基本常識，你去正常執業，會不了解有沒有違法就開業嗎？出事就怪到別人頭上，完全卸責！」

最後，陳思宇也反問，這樣的人要出來選總統？是為了自己避禍？還是為了人民的福祉？這樣的識人不清，能把台灣將來帶往何處、「連善後都不會，就東拉西扯，誰能相信你有危機處理的能力？」

▼陳思宇。（資料照／記者范綱儀攝）