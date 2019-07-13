黃捷大秀台語歌狂破音笑翻全場　用過的OO現場拍賣賺5萬元！

▲黃捷揹吉他自彈自唱、仙氣破表。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

時代力量高雄黨部13日舉辦募款餐會，立委黃國昌、前學運領袖林飛帆都到場力挺，高雄市議員黃捷也上台表演兼拍賣；外表甜美的黃捷穿著小洋裝，揹起吉他自彈自唱，仙氣破表，頓時成為全場嬌點。

過去在議會質詢韓國瑜時，因「翻白眼」而聲名大噪的黃捷，被封為新一代鄉民女神，她晚間穿著白色點點小洋裝和皮靴、綁起公主頭亮麗現身，一到會場就引來尖叫聲不斷，黃捷也一秒變成「人形立牌」，大家紛紛上前搶著跟她合照，人氣相當旺。

▲黃捷一現身立刻變成人形立牌，大家搶合照。（圖／記者李唯甄攝）

輪到黃捷上台表演時，她先是大唱台語歌《無人熟識》，高音的部分還不小心破音，讓台下笑成一片；黃捷接著又揹起吉他、自彈自唱《欠一個勇敢》，甜美外表加上空靈嗓音、仙氣破表，黃捷也在現場自爆這首歌陪她走過失戀低潮。

表演結束後，黃捷在台上當場拍賣她剛剛演奏用的吉他，現場有人喊出2萬元，主持人不斷力拱黃捷簽名換取更高價，最後有人霸氣喊出5萬元，讓主持人樂得大喊「不只高雄發大財、時力也要發大財了！」。

▲黃捷唱台語歌時不小心破音。（圖／記者洪正達攝）

▲黃捷表演時，舞台下擠滿拍照人潮。（圖／記者李唯甄攝）