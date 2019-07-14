楊世光批服貿協議擱置造爭議　陸委會：模糊焦點、混淆視聽

▲上海仟和億公司。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

上海仟和億公司旗下臺灣分析師遭大陸警方刑事拘留，新黨總統參選人楊世光13日表示，因兩岸服貿協議草案擱置，造成含金融服務業的臺商經營範圍與專業證照出現認定上爭議，並點名陸委會應儘快透過管道與對岸接洽，提供司法協助。對此，陸委會強調，現已透過刑事局及海基會協助，並稱楊世光所言不實，恐模糊焦點、混淆視聽。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

陸委會聲明指出，據99年9月12日生效的ECFA早收清單，大陸方面承諾開放項目已包括，簡化臺灣證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序，國人已可依上開規定在中國大陸申請證券從業人員資格和取得執業資格，因此，並無楊世光先生所言，103年兩岸服貿協議因太陽花運動擱置，造成含金融服務業的臺商經營範圍與臺胞的專業證照出現認定上面的爭議等問題。

陸委會表示，兩岸服貿協議於102年6月21日簽署，行政院於6月27日院會通過並送立法院備查，目前尚待立法院審議中。有關兩岸服貿協議後續的處理程序，政府將俟「兩岸協議監督條例」完成立法後，依據監督條例相關規定進行檢視，審酌國會及各界意見進行後續處理，行政部門並無阻擋兩岸服貿協議情形，且依兩岸服貿協議大陸方面金融服務部門的開放承諾，並未涉及臺灣證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序，「楊世光所言並非事實，恐模糊焦點 、混淆視聽，無助於本案的處理」。

▲新黨總統參選人楊世光。（圖／記者黃克翔攝）

對於目前仍有臺籍分析師遭陸警刑事拘留，陸委會也強調，本案已透過兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議管道向陸方聯繫窗口查證，確有12名臺灣分析師遭上海警方進行調查，3名遭刑事拘留，另4名取保候審，罪名為非法經營罪，「我方將持續透過刑事局及海基會協助查詢瞭解相關資訊。」

