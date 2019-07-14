做蝦仁烘蛋！健忘媽買食材「跳針連3問」：買嘿比吼？　返家後他奪門衝市場

▲菜市場示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者張嘉晏／綜合報導

腦袋想的跟實際做的真的會不一樣！一名男網友日前交代媽媽幫忙買蝦仁，打算來做一道蝦仁烘蛋，沒想到媽媽連3次跳針問「買蝦米齁」，被糾正後還是沒有記起來，讓原PO超崩潰；對此網友們也都笑說，其實媽媽的暗示很明顯，「泡一下就變成蝦仁了」、「她就想吃蝦米烘蛋嘛」。

「我實在會被我媽媽打敗！」一名男網友在臉書「爆廢公社」分享媽媽的趣事，他表示今日中午原打算煮個三菜一湯孝敬爸媽，預計要做蝦仁烘蛋、空心菜炒牛肉和煎魚，以及一鍋味噌豆腐湯，而媽媽也表示要幫忙去市場買材料。

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一開始媽媽問道，「兒子，我去幫你買菜，要買蚵仔、蔥、還有嘿比（蝦米）是嗎？」原PO則表示烘蛋要的是白白的「蝦仁」而非乾癟的蝦米，媽媽也表示知道了。隨後他要去超商幫爸爸買酒，和媽媽一起到門口時，媽媽又再度問，「那我要去市場了，嘿比對吧？」讓不放心的兒子決定要跟媽媽一起去，以免買錯，但媽媽卻拍胸脯保證有記起來，還說自己去買比較快。

隨後媽媽便自行前往菜市場，但剛買完啤酒的原PO卻收到媽媽的Line訊息，上面寫著「兒子，是嘿比吼？」讓他超後悔沒有跟去，只能再次提醒「蝦仁！是蝦仁！」

▲ 媽媽買的蝦米（左）、原PO要的蝦仁（右） 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO透露，半小時後媽媽終於回到家，走到廚房拿出戰利品一一清點，「兒子，這是蚵仔，這是牛肉，然後蔥和空心菜......啊，還有嘿比！」紅色的小蝦米也讓原PO心已死，抓了就自己出門去市場換成蝦仁。

網友們看到貼文都笑到黑菇，紛紛佩服媽媽始終如一的堅持，「媽媽一直暗示你她想吃嘿比哄蛋」、「泡水會長大啦！」、「嘿比烘蛋也不錯啦」、「媽媽太可愛了」、「其實我會乾脆寫個紙條讓她帶著」、「蝦仁台語『嘿林』啦」、「系統無法更新的概念XD」。

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